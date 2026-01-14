Ошибки, баги, вопросы - страница 812

MetaDriver:
Битность терминала какая?

В свойствах терминала "О программе" нет такой информации (только версия и билд)

Но стоит он не в папке "Program Files (x86)", а в "Program Files" туда на Win7 64 bit  ставятся все программы которые могут работать на 64 bit.

Логично предположить, наверно оно 64 bit.

(У вас получается повторить как описал и показал выше?)

 
Fia:

В свойствах терминала "О программе" нет такой информации (только версия и билд)


Можно посмотреть в логе терминала  при запуске


 
Fia:
.........

(У вас получается повторить как описал и показал выше?)

Да, но только при нажатии кнопки "шаг наружу". 

Во всех прочих вариантах отладки и в билде всё работает правильно.  Вывод - глючок в отладчике, при обработке "шага наружу".

Пишите в сервисдеск, к следующему билду поправят.

Дей-тре́йдинг (читается дэй-трэ́йдин от англ. Day-Trading) торговля на бирже на длинных или коротких позициях в течение дня, без переноса сделок на следующий день.

Дей-тре́йдинг - являтся ли торговой системой?  Хочу написать статью, для торговых систем, а ума не хватает куда относится daytrading.

 
Zeleniy:

Дей-тре́йдинг (читается дэй-трэ́йдин от англ. Day-Trading) торговля на бирже на длинных или коротких позициях в течение дня, без переноса сделок на следующий день.

Дей-тре́йдинг - являтся ли торговой системой?  Хочу написать статью, для торговых систем, а ума не хватает куда относится daytrading.

К торговым стилям относится, грубо говоря. Или методам.
 
Zeleniy:

Дей-тре́йдинг (читается дэй-трэ́йдин от англ. Day-Trading) торговля на бирже на длинных или коротких позициях в течение дня, без переноса сделок на следующий день.

Дей-тре́йдинг - являтся ли торговой системой?  Хочу написать статью, для торговых систем, а ума не хватает куда относится daytrading.

А ещё есть термин интрадей трейдинг (внутридневная торговля). Означает тоже самое. ))
 

Уважаемые модераторы  сайта. Будьте добры,  перенесите ветвь "Баскет-трейдинг, парный трейдинг", ошибочно созданную автором в разделе "Общее обсуждение" в раздел "Торговые системы", соответствующий тематике ветви. Тема в ветви актуальна и многим интересна.  Автор ветви - также предлагает её перенести.

Благодарю.

 
К сожалению, такой возможности нет.
 
Rosh:
К сожалению, такой возможности нет.
Ясно. Благодарю.
 
R0MAN:

Уважаемые модераторы  сайта. Будьте добры,  перенесите ветвь "Баскет-трейдинг, парный трейдинг", ошибочно созданную автором в разделе "Общее обсуждение" в раздел "Торговые системы", соответствующий тематике ветви. Тема в ветви актуальна и многим интересна.  Автор ветви - также предлагает её перенести.

Благодарю.

Благодарю.

Как вариант: создать новую тему в разделе "Торговые системы" со ссылкой на существующую и продолжить уже там где надо.
