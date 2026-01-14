Ошибки, баги, вопросы - страница 812
Битность терминала какая?
В свойствах терминала "О программе" нет такой информации (только версия и билд)
Но стоит он не в папке "Program Files (x86)", а в "Program Files" туда на Win7 64 bit ставятся все программы которые могут работать на 64 bit.
Логично предположить, наверно оно 64 bit.
(У вас получается повторить как описал и показал выше?)
В свойствах терминала "О программе" нет такой информации (только версия и билд)
Можно посмотреть в логе терминала при запуске
.........
(У вас получается повторить как описал и показал выше?)
Да, но только при нажатии кнопки "шаг наружу".
Во всех прочих вариантах отладки и в билде всё работает правильно. Вывод - глючок в отладчике, при обработке "шага наружу".
Пишите в сервисдеск, к следующему билду поправят.
Дей-тре́йдинг (читается дэй-трэ́йдин от англ. Day-Trading) торговля на бирже на длинных или коротких позициях в течение дня, без переноса сделок на следующий день.
Дей-тре́йдинг - являтся ли торговой системой? Хочу написать статью, для торговых систем, а ума не хватает куда относится daytrading.
Уважаемые модераторы сайта. Будьте добры, перенесите ветвь "Баскет-трейдинг, парный трейдинг", ошибочно созданную автором в разделе "Общее обсуждение" в раздел "Торговые системы", соответствующий тематике ветви. Тема в ветви актуальна и многим интересна. Автор ветви - также предлагает её перенести.
Благодарю.
К сожалению, такой возможности нет.
Уважаемые модераторы сайта. Будьте добры, перенесите ветвь "Баскет-трейдинг, парный трейдинг", ошибочно созданную автором в разделе "Общее обсуждение" в раздел "Торговые системы", соответствующий тематике ветви. Тема в ветви актуальна и многим интересна. Автор ветви - также предлагает её перенести.
Благодарю.