Ошибки, баги, вопросы - страница 1557
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"OpenSellTime[%сюда нужно индекс вписать] = %сюда время, PriceOpenSell[%индекс] = %цена" - такой шаблон?
Если да, то он должен быть таким:
Далее дожны быть перечислены сами значения через запятую:
итого:
... ну ... если я ничего не упустил..
Не получается - время выводится в секундах, а нужно преобразованное в дату, если заменить
OpenSellTime[i]
на
TimeToString(OpenSellTime[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)
, то выдает нули....
Не получается - время выводится в секундах, а нужно преобразованное в дату, если заменить
OpenSellTime[i]
на
TimeToString(OpenSellTime[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)
, то выдает нули....
TimeToString уже преобразует в текст. Для него либо в шаблоне ℅s нужно писать, либо просто текстом добавить к сообщению.
Со вчерашнего дня вся клаудная сеть обновлена и перешла на новые, более эффективные протоколы с поддержкой тиковой истории.
Подскажите пожалуйста:
1. Если поставить последнюю версию МТ5, то она будет работать с серверами для версии 1241? Имею в виду
2. Если написать код используя к примеру указатели на функции, и скомпилировать его на новой версии МТ5, то этот код будет работать на версии 1241 или ему нужна будет среда исполнения той версии, где поддерживается эта возможность?
1. Да
2. Нет. Ex5 от нового билда требует новый терминал. Мы внесли массу изменений в компилятор, что привело к потере совместимости сверху вниз. Совместимость снизу вверх конечно же сохранена
На сайте новых Бах, исчезли звездочки о сообщениях в подписанных темах.
На сайте новых Бах, исчезли звездочки о сообщениях в подписанных темах.
Давно уже этот косяк.
Шайтанама на сайте
1. Да
2. Нет. Ex5 от нового билда требует новый терминал. Мы внесли массу изменений в компилятор, что привело к потере совместимости сверху вниз. Совместимость снизу вверх конечно же сохранена
Разъясните еще один момент:
Если я правильно понимаю, то обработчик OnTradeTransaction() не обязательно порождает вызов OnTrade().
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как подключить агенты тестирования MQL Cloud network. У меня в тестере стратегий на вкладке "агенты", список "облачных" агентов пуст.