Ошибки, баги, вопросы - страница 1557

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

"OpenSellTime[%сюда нужно индекс вписать] = %сюда время, PriceOpenSell[%индекс] = %цена" - такой шаблон?

Если да, то он должен быть таким:

Далее дожны быть перечислены сами значения через запятую:

итого:

... ну ... если я ничего не упустил..

Не получается - время выводится в секундах, а нужно преобразованное в дату, если заменить

OpenSellTime[i] 

на

TimeToString(OpenSellTime[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)

 , то выдает нули....

 
-Aleks-:

Не получается - время выводится в секундах, а нужно преобразованное в дату, если заменить

OpenSellTime[i] 

на

TimeToString(OpenSellTime[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES)

 , то выдает нули....

TimeToString уже преобразует в текст. Для него либо в шаблоне ℅s нужно писать, либо просто текстом добавить к сообщению.
 
Artyom Trishkin:
TimeToString уже преобразует в текст. Для него либо в шаблоне ℅s нужно писать, либо просто текстом добавить к сообщению.
Спасибо - получилось! Упустил из вида, что это строковая переменная, а я искал какой ключ поставить для даты.
 
Renat Fatkhullin:
Со вчерашнего дня вся клаудная сеть обновлена и перешла на новые, более эффективные протоколы с поддержкой тиковой истории.

Чтобы воспользоваться этой сетью распределенных вычислений, нужно обновить свой терминал, подключившись к серверу MetaQuotes-Demo.

Подскажите пожалуйста: 

1. Если поставить последнюю версию МТ5, то она будет работать с серверами для версии 1241? Имею в виду

2. Если написать код используя к примеру указатели на функции, и скомпилировать его на новой версии МТ5, то этот код будет работать на версии 1241 или ему нужна будет среда исполнения той версии, где поддерживается эта возможность?

 

1. Да

2.  Нет. Ex5 от нового билда требует новый терминал. Мы внесли массу изменений в компилятор, что привело к потере совместимости сверху вниз. Совместимость снизу вверх конечно же сохранена

 

На сайте новых Бах, исчезли звездочки о сообщениях в подписанных темах.

 

 
Vladimir Pastushak:

На сайте новых Бах, исчезли звездочки о сообщениях в подписанных темах.

 

Давно уже этот косяк.
 
Artyom Trishkin:
Давно уже этот косяк.

Шайтанама на сайте


 
Renat Fatkhullin:

1. Да

2.  Нет. Ex5 от нового билда требует новый терминал. Мы внесли массу изменений в компилятор, что привело к потере совместимости сверху вниз. Совместимость снизу вверх конечно же сохранена

Разъясните еще один момент:

•В общем случае нет точного соотношения по количеству вызовов OnTrade и OnTradeTransaction. Один вызов OnTrade соответствует одному или нескольким вызовам OnTradeTransaction.
•OnTrade вызывается после соответствующих вызовов OnTradeTransaction.

Если я правильно понимаю, то обработчик OnTradeTransaction() не обязательно порождает вызов OnTrade().

Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста как подключить агенты тестирования MQL Cloud network. У меня в тестере стратегий на вкладке "агенты", список "облачных" агентов пуст.

1...155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564...3695
Новый комментарий