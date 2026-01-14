Ошибки, баги, вопросы - страница 1550
Бывают сложные логики, которые работают многие сутки, но в один момент идет зависание. При этом это иногда происходит в EX5, исходники которых править нет возможности. Можно ли со стороны программно определить, что индикатор или советник зависли? Собирать статистику расчетной части того или иного индикатора?
С индикаторами, вроде, можно, поскольку они в подвисшем состоянии убивают обновление чартов по своему символу. Советником это можно отследить, пусть и без конкретизации, какой именно из индикаторов вызвал подвисание.
Ставлю рекорды по банам. Во время банов мне отвечают на форуме, но могу только прочесть. А после снятия очередного бана очень сложно вспомнить, кто и где отвечал, чтобы продолжить. Возможно ли как-то решить этот вопрос (без рекомендаций не попадать больше в баню)? Да и вообще иногда прочтешь, а ответить времени сейчас сразу нет. Возможно ли какой-нибудь флаг-напоминание себе поставить "ответить позже"?
Сначала нужно думать, а потом делать. А не наоборот. Тогда не будет проблем с памятью.
Золотые слова !!!
иногда прочтешь, а ответить времени сейчас сразу нет. Возможно ли какой-нибудь флаг-напоминание себе поставить "ответить позже"?
Возможно ли какой-нибудь флаг-напоминание себе поставить "ответить позже"?
Вопрос по MathRound() в MQL4, которая "возвращает значение, округленное до ближайшего целого числа указанного числового значения".
Код:
Результат:
Добрые люди объясните, почему так? Если так и должно быть, то просьба к администрации - допишите в документации, что во внимание принимается только первая цифра после точки.
Коллеги, пожалуйста, помогите. Своих мозгов не хватает.
Нужно, чтобы робот, который выставил лимитные ордера, при закрытии открытой позиции (не важно, по стопу или профиту) удалил бы оставшуюся отложку, но не всякую, а ту, магический номер которой равен тикету закрытой позиции. Т.о. надо, чтобы триггером для удаления было именно событие закрытия позиции. Для меня не важно в данном случае, как эта позиция закрылась (просто по условию получится, что если закрытие по СЛ, то лимитов не остается, которые надо удалять). Но если детализировать и делать все правильно, то триггер - это ТП.
У меня получается, что отложку робот удаляет, но не после того, как позиция закрылась, а сразу, как она была выставлена. И начинает бороться сам с собой, постоянно выставляя и удаляя отложенные ордера. Посмотрите, пожалуйста, что неправильно.
Люди добрые, помогите, не могу поставить русский язык на MT4 на Macbook , он ,вроде, есть, но отображается иероглифами, а в meta editor все нормально. Ставил все через Play on mac ,
версия Wine 1.9.4. Буду очень признателен за помощь.