Ошибки, баги, вопросы - страница 1558
Разная маржа в терминале и в тестере.
Терминал:
тестер:
Подключение к серверу
При покупке 0.01 лота в терминале имеем такую маржу:
При покупке 0.01 лота в тестере имеем такую маржу:
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как подключить агенты тестирования MQL Cloud network. У меня в тестере стратегий на вкладке "агенты", список "облачных" агентов пуст.
Спасибо, проверим
Спасибо, подсказали из СервисДеска - я в настройках тестера не заметил, когда поставил кредитное плечо 1:1
(вероятно установил 1:1, когда тестировал биржу). В общем после выставления кредитного плеча 1:100 в тестере всё стабилизировалось.
MQL4: IntegerToString(), там третий аргумент ushort fill_symbol=' ' // заполнитель.
Код.
Результат.
Не понятно как функция значение 3-го аргумента из ushort преобразовывает на string. Может лучше сразу сделать его тип string чтоб пользователь сам писал какой ему надо текстовый заполнитель.
Обновите терминал на билд 1301 подключением к демо серверу MetaQuotes-Demo.
А почему позиции которые были закрыты по обычному стопу или профиту имеют нулевой мэджик ? Ордер то я отправляю не с нулевым мэджиком.... Где логика ?
Напишите в сервисдеск, приложите доказательства, посмотрите что скажут. По возможности, отпишитесь на форуме.
Сейчас проверю в риалтайм. Может эта фигня только в тестере. Всё может быть...
Та же хрень. Когда срабатывает стоп или профит возникает новый ордер который имеет нулевой мэджик. Просто MT5 так работает.
Только где логика то ?