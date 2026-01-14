Ошибки, баги, вопросы - страница 1558

Разная маржа в терминале и в тестере.

Терминал: 

тестер:

Подключение к серверу 

При покупке 0.01 лота в терминале имеем такую маржу:

Маржа в терминале при покупке 0,01 лот 

 

При покупке 0.01 лота в тестере имеем такую маржу:

Маржа в тестере при покупке 0,01 лот 

 
mao17:

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста как подключить агенты тестирования MQL Cloud network. У меня в тестере стратегий на вкладке "агенты", список "облачных" агентов пуст.

Обновите терминал на билд 1301 подключением к демо серверу MetaQuotes-Demo.
 
Karputov Vladimir:

Разная маржа в терминале и в тестере.


Спасибо, проверим
 
Renat Fatkhullin ранее вам писал тут, но вы не ответили. Помогите разобраться.
 
Renat Fatkhullin:
Спасибо, проверим

Спасибо, подсказали из СервисДеска - я в настройках тестера не заметил, когда поставил кредитное плечо 1:1

Не забываем про кредитное плечо в тестере!

(вероятно установил 1:1, когда тестировал биржу). В общем после выставления кредитного плеча 1:100 в тестере всё стабилизировалось.

 

MQL4: IntegerToString(), там третий аргумент ushort  fill_symbol=' '      // заполнитель.

Код.

#property strict
void OnStart()
  {
   Print("1) IntegerToString(1000,9) = ",IntegerToString(1000,9));
   Print("2) IntegerToString(1000,9,5) = ",IntegerToString(1000,9,5));
   Print("3) IntegerToString(1000,9,65535) = ",IntegerToString(1000,9,65535));
   Print("4) IntegerToString(1000,9,-1) = ",IntegerToString(1000,9,-1)); // нет предупреждения МЕ4 хотя должно быть, т.к. -1
  }

Результат.


Не понятно как функция значение 3-го аргумента из ushort преобразовывает на string. Может лучше сразу сделать его тип string чтоб пользователь сам писал какой ему надо текстовый заполнитель.

 
Karputov Vladimir:
Обновите терминал на билд 1301 подключением к демо серверу MetaQuotes-Demo.
Спасибо большое! Помогло!
 
А почему позиции которые были закрыты по обычному стопу или профиту имеют нулевой мэджик ? Ордер то я отправляю не с нулевым мэджиком.... Где логика ?
Alexey Kravchenko:
А почему позиции которые были закрыты по обычному стопу или профиту имеют нулевой мэджик ? Ордер то я отправляю не с нулевым мэджиком.... Где логика ?
Напишите в сервисдеск, приложите доказательства, посмотрите что скажут. По возможности, отпишитесь на форуме.
 
Alexey Kozitsyn:
Напишите в сервисдеск, приложите доказательства, посмотрите что скажут. По возможности, отпишитесь на форуме.

Сейчас проверю в риалтайм. Может эта фигня только в тестере. Всё может быть...

Та же хрень. Когда срабатывает стоп или профит возникает новый ордер который имеет нулевой мэджик. Просто MT5 так работает.

Только где логика то ?

