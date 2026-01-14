Ошибки, баги, вопросы - страница 1429
Перегрузка функций
...и, дальше что?
Вы объявили два одинаковых метода, что не допустимо, в случае перегрузки методы должны откличаться друг от друга набором внутренних параметров.
Я вкурсе про перегрузку. Но речь шла о другом - компилятор ME не замечает ошибки, в отличии от консольного компилятора.
Не замечает ошибки пока Вы не объявите тело этой функции. То есть на выполнение программ это никак не влияет.
однако это не значит, что нет необходимости исправить поведение компилятора МЕ.
Как такое может быть?
Есть "советник":
И "индикатор" установленный в окне тестирования советника:
Результат работы на экране:
Результат работы в логах (фрагмент):
Значения выводимые в советнике и индикаторе различаются.
Похоже, что советник берёт данные из тестера, а индикатор текущие данные инструмента, на котором тестируется советник.
Релиз 902.
Alexander:
Спасибо за обращение! Исправлено.
Спасибо за ответ!
Уже исправлено?
Или в очередном релизе?