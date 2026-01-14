Ошибки, баги, вопросы - страница 1435
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сначала думал, что это проблема моих индикаторов, а потом понял - всё глючит.
Загружаю терминал - история котировок остаётся старая (прошлой сессии как будто бы не было) и история не обновляется автоматически.
Цена старая, а буферы индикаторов почему-то показывают прошлый расчёт (новых цен).
Когда рынок открыт, "хрень" обновляется (видимо на новом тике) и всё становится нормально.
Когда рынок закрыт, можно созерцать "на выходные" "мусор" из буферов если принудительно не обновить котировки.
Для наглядности прикрепляю график со стандартным SMA из набора индикаторов MT5:
Билд 2010, да и на старых было аналогично.
Что произошло с МТ5?
с утра встал и не работает ни один советник в тестере стратегий... не открываются позиции...
вчера вечером все работали... а сегодня более 10 советников перестали функционировать
как старые, так и новые
Ошибка компиляции: code generation errorЕсли например убрать export или закомментировать строку /**/ то она(ошибка) исчезет, а значит компилятор нуждается в доработке.
Что за мания у здешних веб-креативщиков менять имена файлов во вложениях?
Отправляю человеку скомпилированный индикатор с требуемым названием IndicatorCAF.ex4. Во вложении "умный сайт" переписывает название как ему нужно: Indicator0AF_01.ex4
Скажите - зачем? Какой практический в этом смысл? В чём истина сермяжная? Ну ладно не понимает русских названий и переименовывает их как заблагорассудится - тут ещё можно понять. Но зачем менять имя файла, написанное по-английски на иное по каким-то своим принципам? Это же имя, а не исчисление...
Выбираю IndicatorCAF.mq4
Имя прикреплённого к сообщению верное: IndicatorCAF.mq4
Отправляю сообщение и, вуаля...
При этом зачем-то _01 добавил к прошлому ex4-файлу (с которого у меня и появились вопросы)...
Ладно бы я уже прикладывал такой файл с таким именем - понятно, но это первый файл. Не было в переписке таких имён ещё.
И что ещё забавно - файл ex4, скомпилированный в моём MetaEditor Version: 5.00 build 1214 12 Nov 2015 не выводит графические объекты в терминале человека, которому даю этот файл. У него тоже терминал МТ4, билд 910 и редактор тоже MetaEditor Version: 5.00 build 1214 12 Nov 2015.
Исходник же индикатора, скомпилированный им у себя, нормально создаёт исполняемый файл, который верно работает у него в терминале.
Что за ошибки такие?
И тогда напрашивается очевидный вопрос: как будут вести себя программы, скомпилированные в моём редакторе для маркета? Билд терминала 910, но он несовместим с ранними версиями из-за нового компилятора. Будут ли работать программы в маркете, скомпилированные в моём редакторе?
Почему такое низкое качество этого значка из terminal.exe ? Он же используется для отображения всех .ex5 в файловой системе
(3-ий по счету из terminal.exe, если нумерация с 1)
Остальные то значки - нормального качества, например
(1-ый) и(последний)
Ошибка компиляции: tree optimization error
А если убрать ключевое слово virtualто - нормально. А как оно повлияло?
Ошибка компиляции: tree optimization error
А если убрать ключевое слово virtualто - нормально. А как оно повлияло?
??? я что то проспал? теперь можно методы тоже экспортировать? А классы для экспорта так же доступны?
Какая строка свидетельствует об экспорте метода? Указатель всегда можно было вернуть. f() - не метод класса - это функция сама по себе.
Кроме того речь об абстрактной ошибке 'tree optimization error' не привязанной к конкретной строке, что само по себе ошибка. А если к тому же она устраняется простой "перестановкой строк" (убиранием ключевого слова virtual) - то это - ошибка вдвойне.
Какая строка свидетельствует об экспорте метода? Указатель всегда можно было вернуть. f() - не метод класса - это функция сама по себе.
Кроме того речь об абстрактной ошибке 'tree optimization error' не привязанной к конкретной строке, что само по себе ошибка. А если к тому же она устраняется простой "перестановкой строк" (убиранием ключевого слова virtual) - то это - ошибка вдвойне.
опечатался, по поводу метода, хотел написать объект класса (все таки ночь :) )
и я не оспариваю написанное Вами я просто удивился увиденному, т.к. в справке про экспорт указано только в отношении функций, а оказывается можно и объекты экспортировать.
Что произошло с МТ5?
с утра встал и не работает ни один советник в тестере стратегий... не открываются позиции...
вчера вечером все работали... а сегодня более 10 советников перестали функционировать
как старые, так и новые