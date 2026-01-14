Ошибки, баги, вопросы - страница 1427

Новый комментарий
 
mao17:

Подскажите пожалуйста, как определить величину Stops_Level.

SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) возвращает 0

(В терминале в окне спецификации - тоже 0)

Но при попытке разместить ордер со стопом на 10 пунктов меньше ASK, SendOrder возвращает ошибку 10016 (Неправильные стопы в запросе)

При этом если проверить ордер с помощью CheckOrder, то ошибки нет.

На всякий случай вот структура запроса:

Req.action = TRADE_ACTION_DEAL;

Req.symbol = _Symbol;

Req.volume = 1;

Req.type=ORDER_TYPE_BUY;

Req.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN; 

Req.sl = Ask - 10; 

Прикольно:

Например текущий Аск у Вас 1,00698.

Теперь вопрос: Сколько будет  1,00698-10 = ?

 
mao17:

Подскажите пожалуйста, как определить величину Stops_Level.

SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) возвращает 0

(В терминале в окне спецификации - тоже 0)

Но при попытке разместить ордер со стопом на 10 пунктов меньше ASK, SendOrder возвращает ошибку 10016 (Неправильные стопы в запросе)

При этом если проверить ордер с помощью CheckOrder, то ошибки нет.

На всякий случай вот структура запроса:

Req.action = TRADE_ACTION_DEAL;

Req.symbol = _Symbol;

Req.volume = 1;

Req.type=ORDER_TYPE_BUY;

Req.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN; 

Req.sl = Ask - 10; 

Req.sl = Ask - 10*_Point; 
 
Yury Kirillov:
Req.sl = Ask - 10*_Point; 
Ну что ж Вы даете готовое все, помогите человеку научиться правильно думать и анализировать свой код и желаемый результат. )))))
 
Stanislav Korotky:

Ну нет. Сервис деск наборот всегда пишет "обновляйтесь на последний билд" (что по идее, конечно, должно быть правильно, если б они только фиксили баги). Проблему я обнаружил на билде 900, потом обновился на 902 - лучше не стало. Видимо, проблема возникла из-за добавления шаблонов классов. Пока с шаблонами будут какое-то время "пляски", считаю, что лучше ими вообще не пользоваться.

Обновился до 902 - теперь у меня тоже int int. Для исправления нужен MetaEditor >=1210.

 
Yury Kirillov:
Req.sl = Ask - 10*_Point; 
Спасибо! Да. дело было именно в этом. Не учёл _Point)
[Удален]  

MathMax

при написании 3 букв не всплывает подсказака. 

 
Vasyl Nosal:

MathMax

при написании 3 букв не всплывает подсказака. 

Жуть, а у меня настроено на две - всё всплывает. Попробуйте fmax написать
 
Vasyl Nosal:

MathMax

при написании 3 букв не всплывает подсказака. 

Посмотрите Вы тут ничего не нашайтанили ?

 

 
A100:

Обновился до 902 - теперь у меня тоже int int. Для исправления нужен MetaEditor >=1210.

Это приятно слышать (если оно действительно пофиксено), только не понятно, почему про это я должен узнавать на форуме от пользователей, а не от суппорта в сервис-деске, где висит соответствющий тикет? Вопрос - риторический, конечно.

Кстати, и обновиться не получается. Перезагрузился на сервере МК только что - подтянулась справка и более ничего!

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Посмотрите Вы тут ничего не нашайтанили ?

 

Это по дефолту.

Не работает. 

1...142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434...3695
Новый комментарий