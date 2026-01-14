Ошибки, баги, вопросы - страница 1427
Подскажите пожалуйста, как определить величину Stops_Level.
SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) возвращает 0
(В терминале в окне спецификации - тоже 0)
Но при попытке разместить ордер со стопом на 10 пунктов меньше ASK, SendOrder возвращает ошибку 10016 (Неправильные стопы в запросе)
При этом если проверить ордер с помощью CheckOrder, то ошибки нет.
На всякий случай вот структура запроса:
Req.action = TRADE_ACTION_DEAL;
Req.symbol = _Symbol;
Req.volume = 1;
Req.type=ORDER_TYPE_BUY;
Req.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;
Req.sl = Ask - 10;
Прикольно:
Например текущий Аск у Вас 1,00698.
Теперь вопрос: Сколько будет 1,00698-10 = ?
Req.sl = Ask - 10*_Point;
Ну нет. Сервис деск наборот всегда пишет "обновляйтесь на последний билд" (что по идее, конечно, должно быть правильно, если б они только фиксили баги). Проблему я обнаружил на билде 900, потом обновился на 902 - лучше не стало. Видимо, проблема возникла из-за добавления шаблонов классов. Пока с шаблонами будут какое-то время "пляски", считаю, что лучше ими вообще не пользоваться.
Обновился до 902 - теперь у меня тоже int int. Для исправления нужен MetaEditor >=1210.
Req.sl = Ask - 10*_Point;
MathMax
при написании 3 букв не всплывает подсказака.
Посмотрите Вы тут ничего не нашайтанили ?
Обновился до 902 - теперь у меня тоже int int. Для исправления нужен MetaEditor >=1210.
Это приятно слышать (если оно действительно пофиксено), только не понятно, почему про это я должен узнавать на форуме от пользователей, а не от суппорта в сервис-деске, где висит соответствющий тикет? Вопрос - риторический, конечно.
Кстати, и обновиться не получается. Перезагрузился на сервере МК только что - подтянулась справка и более ничего!
Посмотрите Вы тут ничего не нашайтанили ?
Это по дефолту.
Не работает.