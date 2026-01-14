Ошибки, баги, вопросы - страница 1434
Ошибка компиляции: '<' - template mismatch
Нельзя указать полное имя для конструктора и деструктора внутри объявления, в то время как для методов можно (а чем первые хуже?)Зачем это нужно? - оказалось, что это единственный способ разделить объявление и реализацию в шаблонах.
Сделайте что нибудь с окном закрытия ордеров.
Номера ордеров не видны полностью. При изменении ширины столбца, он не фиксируется и сужается обратно. И само окно нет возможности растянуть.
Невозможно вывести значение пятого разряда функцией SetLevelValue()
Результат:
IndicatorDigits. Сейчас хз как называется. Думаю щас кто-нибудь подскажет
Так наверное ;)
Пробовал - не помогает.
Ответ СД:
В четвёрке уровни выводятся с точностью до 4 знаков.
Раньше никто не обращал на это внимания. Поэтому это место до сих пор и не трогали.
Сделаем, чтобы выводилось с точностью Digits индикатора
Ошибка компиляцииДостаточно, что B::a - static