Roman:

Если бы был код для пробела, возможно бы и сработало, но что то я не нашёл такой код в разных таблицах.

)) Дублирую

StringInit(s, 100, ' ');
 
Vict:

)) Дублирую

Вкурил )) что одинарные кавычки.
Вроде то что надо, возвращает указанное число.
Спасибо Vict, а то я замучался искать целочисленный код.

И в справке об этом не слова.


Roman:

замучался искать целочисленный код.

0x20

 
Vict:

0x20

Воо, по хексу и Dec нашёлся, 32
Ещё раз спасибо.

 

привет из будущего


MT5, Android 9.

Roman:


Если бы был код для пробела, возможно бы и сработало, но что то я не нашёл такой код в разных таблицах. 

Вот тут то даже у меня отвисла челюсть.... )))))))))

 
Сергей Таболин:

Вот тут то даже у меня отвисла челюсть.... )))))))))

В инете полно таблиц и они все в разном оформлении, и когда не знаешь по какому признаку искать этот код, не чего удивительного в этом нет.
Space не во всех таблицах есть, по этому нужно ещё кучу таблиц перелопатить чтобы найти.
А когда Vict подсказал номер хекса, то и таблицы нужные стали находиться ))  

Roman:

В инете полно таблиц и они все в разном оформлении, и когда не знаешь по какому признаку искать этот код, не чего удивительного в этом нет.
Space не во всех таблицах есть, по этому нужно ещё кучу таблиц перелопатить чтобы найти.
А когда Vict подсказал номер хекса, то и таблицы нужные стали находиться ))  

Я не знаю какие таблицы Вы искали, только этот код пробела существует от сотворения мира ))) И никогда не менялся.

 
здравствуйте, подскажите как будет обрабатываться данный код? 
if (price_close>iLow(_Symbol,0,2) && (chek21== true || chek2== true))
(условие1 и (условие2 или условие3)) либо (условие1 и условие2 или условие3)
 
 
Aleksandr Goryachev:
здравствуйте, подскажите как будет обрабатываться данный код? (условие1 и (условие2 или условие3)) либо (условие1 и условие2 или условие3)
 

(условие1 и (условие2 или условие3))

