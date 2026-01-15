Ошибки, баги, вопросы - страница 2567
Если бы был код для пробела, возможно бы и сработало, но что то я не нашёл такой код в разных таблицах.
)) Дублирую
Вкурил )) что одинарные кавычки.
Вроде то что надо, возвращает указанное число.
Спасибо Vict, а то я замучался искать целочисленный код.
И в справке об этом не слова.
замучался искать целочисленный код.
0x20
0x20
Воо, по хексу и Dec нашёлся, 32
Ещё раз спасибо.
MT5, Android 9.
Если бы был код для пробела, возможно бы и сработало, но что то я не нашёл такой код в разных таблицах.
Вот тут то даже у меня отвисла челюсть.... )))))))))
В инете полно таблиц и они все в разном оформлении, и когда не знаешь по какому признаку искать этот код, не чего удивительного в этом нет.
Space не во всех таблицах есть, по этому нужно ещё кучу таблиц перелопатить чтобы найти.
А когда Vict подсказал номер хекса, то и таблицы нужные стали находиться ))
Я не знаю какие таблицы Вы искали, только этот код пробела существует от сотворения мира ))) И никогда не менялся.
здравствуйте, подскажите как будет обрабатываться данный код? (условие1 и (условие2 или условие3)) либо (условие1 и условие2 или условие3)
(условие1 и (условие2 или условие3))