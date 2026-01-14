Ошибки, баги, вопросы - страница 1237
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что бы просмотреть ленту новостей пользователя достаточно пройти по ссылке типа: https://www.mql5.com/ru/users/username/news
так и должно быть?
к тому же лента новостей публична доступна не зарегистрированным пользователям.
Как зарегистрированному, так и не зарегистрированному пользователю надпись с приведённой Вами ссылкой в чужом профиле недоступна. Такой надписи просто нет.
Вчера в последнем 1013 билде перестала работать конструкция, которая всегда благополучно работала:
Жалуется на ошибку zero divide in '<censored>' (61,34)
Весь мозг сломал - как такое возможно? В знаменателе этой безделицы ни как не может быть 0. Причем, раз на раз не приходится, то работает, а то и не.
Ещё было ведь подумал "гляди ка, чертова дюжина в билде".
Как зарегистрированному, так и не зарегистрированному пользователю надпись с приведённой Вами ссылкой в чужом профиле недоступна. Такой надписи просто нет.
интересно как тогда у меня получается, https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/news:
Посмотрите на операцию начиная с 34 позиции. Вынесете это выражение из формулы и проводите вычисление и проверку до основной формулы.
Вы внимательно посмотрели на формулу? Там не может быть деления на 0. Никак. Вообще. Совсем.
Это дифференцируемая на всём своём определении функция сигмоиды.
PS. Проверил. Иногда fabs выдаёт отрицательные значения...
интересно как тогда у меня получается, https://www.mql5.com/ru/users/barabashkakvn/news:
Вы внимательно посмотрели на формулу? Там не может быть деления на 0. Никак. Вообще. Совсем.
Это дифференцируемая на всём своём определении функция сигмоиды.
PS. Проверил. Иногда fabs выдаёт отрицательные значения...
И это значение в таких случаях равно "-1", да?
И это значение в таких случаях равно "-1", да?
Я же говорил - надписи новостной ленты в чужом профиле нет. А ссылка - набрана руками.
Всем,привет.подскажите плизз как сохранять настройки в терминале МТ4 на iPad или может ссылку кто скинет на информацию по настройкам.... При выходе из проги все слетает.