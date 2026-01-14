Ошибки, баги, вопросы - страница 605
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поддерживаю данную просьбу.
...
Надеюсь, улучшения возможностей и юзабельности будут продолжаться.
Сделал. Я тоже рад, что библиотека контролов вносит свой вклад в введение нужных функций.
Уже очень много сделано и наверно накопилась куча пожеланий. Я почти чувствую, как мои заявки погрузились в длииинный список. Хочется конечно все и сразу, но я понимаю загрузку исполнителей.Ну раз на повестке дня доработка граф части, может все-таки кое-что зацепится... Помимо событий, в #286616 я предложил опциональную возможность позиционирования текста (x,y) в объекте OBJ_EDIT, (хотя в OBJ_BUTTON такая возможность бы тоже не помешала)
Сейчас, при изменении размеров OBJ_EDIT, текст прижимается к левому краю с вертикальным выравниванием в строке, а в OBJ_BUTTON - отцентрован. Т.е. визуально обрезать текст возможно только справа, частично "прятать текст" слева, снизу или сверху не получится.
Т.е. создать эффект бегущей строки в ограниченном пространстве или текстовую область с прокручивающимся текстом на чистом MQL не выйдет.
Пример:
Текст обрезан справа.
Мог бы быть обрезан слева горизонтальной прокруткой
Вопрос к разработчикам. В возможностях нового билда заявлена работа события CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
Будут ли введены события: CHART_EVENT_MOUSE_DOWN и CHART_EVENT_MOUSE_UP?
Ведь без них полноценного drag and drop не получится.
По паре EURCAD 1M,5M,15M слишком большие разрывы в истории !
Исправьте пожалуйста.
Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
Уже очень много сделано и наверно накопилась куча пожеланий. Я почти чувствую, как мои заявки погрузились в длииинный список. Хочется конечно все и сразу, но я понимаю загрузку исполнителей.Ну раз на повестке дня доработка граф части, может все-таки кое-что зацепится... Помимо событий, в #286616 я предложил опциональную возможность позиционирования текста (x,y) в объекте OBJ_EDIT, (хотя в OBJ_BUTTON такая возможность бы тоже не помешала)
)) аналогичная заявка #282875. Повторю её тут:
Просьба - добавить анализ свойства OBJPROP_ANCHOR для Edit Box.
чтоб текст в нем внутри размещался по заданному свойству OBJPROP_ANCHOR. То есть сделать задаваемым выравнивание текста внутри поля редактирования.
Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
Виктор, пожалуйста, обратите внимание еще на одну важную заявку для контролов стандартной библиотеки. (Из сервисдеска она исчезла полностью, ни в открытых ни в закрытых её нет).
Она касается события CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
В заявке я просил, чтоб в lparam записывался флаг кем был удален объект - терминалом (lparam=0) или программно из MQL (lparam=1)
Отдельных событий скорее всего не будет. Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
Виктор, пожалуйста, обратите внимание еще на одну важную заявку для контролов стандартной библиотеки. (Из сервисдеска она исчезла полностью, ни в открытых ни в закрытых её нет).
Она касается события CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
В заявке я просил, чтоб в lparam записывался флаг кем был удален объект - терминалом (lparam=0) или программно из MQL (lparam=1)