Ошибки, баги, вопросы - страница 605

sergeev:

Поддерживаю данную просьбу.

Надеюсь, улучшения возможностей и юзабельности будут продолжаться.

Также поддерживаю. Этот билд просто подарок к Новому Году. Спасибо! )))
 

Сделал. Я тоже рад, что библиотека контролов вносит свой вклад в введение нужных функций.

Уже очень много сделано и наверно накопилась куча пожеланий. Я почти чувствую, как мои заявки погрузились в длииинный список. Хочется конечно все и сразу, но я понимаю загрузку исполнителей.

Ну раз на повестке дня доработка граф части, может все-таки кое-что зацепится... Помимо событий, в #286616 я предложил опциональную возможность позиционирования текста (x,y) в объекте OBJ_EDIT, (хотя в OBJ_BUTTON такая возможность бы тоже не помешала)


Сейчас, при изменении размеров OBJ_EDIT, текст прижимается к левому краю с вертикальным выравниванием в строке, а в OBJ_BUTTON - отцентрован. Т.е. визуально обрезать текст возможно только справа, частично "прятать текст" слева, снизу или сверху не получится.

Т.е. создать эффект бегущей строки в ограниченном пространстве или текстовую область с прокручивающимся текстом на чистом MQL не выйдет.

Пример:

Текст обрезан справа.


Мог бы быть обрезан слева горизонтальной прокруткой


 
Vigor:
Вопрос к разработчикам. В возможностях нового билда заявлена работа события CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.

Будут ли введены события: CHART_EVENT_MOUSE_DOWN и CHART_EVENT_MOUSE_UP?

Ведь без них полноценного drag and drop не получится.

Отдельных событий скорее всего не будет. Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
[Удален]  
Не пойму глюк котировок или чего...
По паре EURCAD 1M,5M,15M слишком большие разрывы в истории !

Исправьте пожалуйста.

 
uncleVic:
Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
браво! это супер!!!11ё
 
Vigor:

Ну раз на повестке дня доработка граф части, может все-таки кое-что зацепится... Помимо событий, в #286616 я предложил опциональную возможность позиционирования текста (x,y) в объекте OBJ_EDIT, (хотя в OBJ_BUTTON такая возможность бы тоже не помешала)

Ну раз на повестке дня доработка граф части, может все-таки кое-что зацепится... Помимо событий, в #286616 я предложил опциональную возможность позиционирования текста (x,y) в объекте OBJ_EDIT, (хотя в OBJ_BUTTON такая возможность бы тоже не помешала)

)) аналогичная заявка #282875. Повторю её тут:

Просьба - добавить анализ свойства OBJPROP_ANCHOR для Edit Box.

чтоб текст в нем внутри размещался по заданному свойству OBJPROP_ANCHOR. То есть сделать задаваемым выравнивание текста внутри поля редактирования.

и могу приподнять в сервисдеске
 
uncleVic:
Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.

Виктор, пожалуйста, обратите внимание еще на одну важную заявку для контролов стандартной библиотеки. (Из сервисдеска она исчезла полностью, ни в открытых ни в закрытых её нет).

Она касается события  CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

В заявке я просил, чтоб в lparam записывался флаг кем был удален объект - терминалом (lparam=0) или программно из MQL (lparam=1)

 
uncleVic:
Отдельных событий скорее всего не будет. Будет CHART_EVENT_MOUSE_MOVE с состоянием левой кнопки мыши.
Спасибо!
 
sergeev:

Виктор, пожалуйста, обратите внимание еще на одну важную заявку для контролов стандартной библиотеки. (Из сервисдеска она исчезла полностью, ни в открытых ни в закрытых её нет).

Она касается события  CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

В заявке я просил, чтоб в lparam записывался флаг кем был удален объект - терминалом (lparam=0) или программно из MQL (lparam=1)


Не сильно понятно зачем? Ведь если Ваша программа удалила объект, она об этом знает. А если объект удаляется и программа об этом "ни сном ни духом" - соответственно виноват Терминал.
