Ошибки, баги, вопросы - страница 1105
Уважаемые, спецы. проблема при открытии мт4 и 5: внизу , где закладки торговля,история счета...- нет закладки "МАРКЕТ". не могу протестировать выбранный советник. а в Афорекс не понимают в чем дело. было подобное у кого нибудь? или я не правильно что то делаю.
Нужен Internet Explorer как минимум 8 версии, чтобы интерфейс маркета заработал. На IE6 уже никуда не уедешь.
О необходимости IE8 пишется при старте терминала в логах.
Скажите, а что с Хранилищем? Захожу через сайт MQL5 в профиль -> Хранилище и не могу увидеть структуру хранилища, так как просто нет соответствующего меню:
Почему у меня при использовании классов не выпадает окошко со списком методов и переменных в классе после точки.Такая беда происходит именно если сам класс и его использование находятся в разных включаемых файлах.ОС Windows 8 64-бит.
На другом компьютере с WindowsXP все работает нормально и данного бага не наблюдается.Если методы класса набирать после точки вручную, все работает нормально и никаких ошибок нет.Прошу помочь,весьма неудобно " на память" работать с классами.
Платформу переустанавливать пробовал,результата никакого нет
Опишите всё подробно со скринами и деталями в сервис-деск.
При изменении размера графической области, в которой размещены графики (на рисунке эта область отмечена цветом), нет события изменения размера:
Можно-ли ожидать появления события изменения графической области в следующих билдах терминала?
Такое событие нужно, чтобы в советнике можно было растянуть окна графиков вслед за изменением размера графической области.
Включайте дерективы #include тех файлов, в которых описаны классы, чьи описания Вы хотите видеть в редакторе исходных текстов.
Да это понятно.Директивы включаю.Проблема именно с компом на Win8,т.к. на WinXP эти же библиотеки работают нормально.Какая то нестандартная проблема.Такое ощущение что сама восьмерка не видит пути к файлам.У кого нибудь с Win8 может встречалась такая проблема?вообще на восьмерке MT5 адекватно работает?