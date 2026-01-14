Ошибки, баги, вопросы - страница 1105

romadd:
 Уважаемые, спецы. проблема при открытии мт4 и 5: внизу , где закладки торговля,история счета...- нет закладки "МАРКЕТ". не могу протестировать выбранный советник. а в Афорекс не понимают в чем дело. было подобное у кого нибудь? или я не правильно что то делаю.

Нужен Internet Explorer как минимум 8 версии, чтобы интерфейс маркета заработал. На IE6 уже никуда не уедешь.

О необходимости IE8 пишется при старте терминала в логах.

 

Скажите, а что с Хранилищем? Захожу через сайт MQL5 в профиль -> Хранилище и не могу увидеть структуру хранилища, так как просто нет соответствующего меню:

Сейчас хранилище не показывается на сайте.
Здравствуйте!

Почему у меня при использовании классов не выпадает окошко со списком методов и переменных в классе после точки.Такая беда происходит именно если сам класс и его использование находятся в разных включаемых файлах.ОС Windows 8 64-бит.

На другом компьютере с WindowsXP все работает нормально и данного бага не наблюдается.Если методы класса набирать после точки вручную, все работает нормально и никаких ошибок нет.Прошу помочь,весьма неудобно " на память" работать с классами.

Платформу переустанавливать пробовал,результата никакого нет

 
Опишите всё подробно со скринами и деталями в сервис-деск.
Обращался,описывал не меньше чем месяц назад.Сервисдеск молчит как рыба об лед.Такое ощущение что меня игнорируют.Уже обращался с другой проблемой,еще раньше-вообше никакой реакции,даже не отвечают на сообщения)))
 

При изменении размера графической области, в которой размещены графики (на рисунке эта область отмечена цветом), нет события изменения размера:

Можно-ли ожидать появления события изменения графической области в следующих билдах терминала? 

Такое событие нужно, чтобы в советнике можно было растянуть окна графиков вслед за изменением размера графической области. 

 
Включайте дерективы #include тех файлов, в которых описаны классы, чьи описания Вы хотите видеть в редакторе исходных текстов.
Да это понятно.Директивы включаю.Проблема именно с компом на Win8,т.к. на WinXP эти же библиотеки работают нормально.Какая то нестандартная проблема.Такое ощущение что сама восьмерка не видит пути к файлам.У кого нибудь с Win8 может встречалась такая проблема?вообще на восьмерке MT5 адекватно работает?
 
Подтверждаю. Windows 8.1 x64.  С помощью #include подключаю файл своего класса. В области глобальных переменных обьявляю переменную своего класса так:
CMyclass my1
В теле советника после 
my1. 
методы класса не появляются. Приходиться методы писать по памяти или копировать из тела класса.
