советник MACD Sample

Новый комментарий
 

код советника MACD Sample идущего с MT5 наверное нужно привести в соответствие.

При перекомпиляции выдает ошибку

 
vas:

код советника MACD Sample идущего с MT5 наверное нужно привести в соответствие.

При перекомпиляции выдает ошибку

Спасибо, исправим.
 
vas:

код советника MACD Sample идущего с MT5 наверное нужно привести в соответствие.

При перекомпиляции выдает ошибку


Файлы:
macd_sample.mq5  18 kb
Новый комментарий