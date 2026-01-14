Ошибки, баги, вопросы - страница 103

Новый комментарий
 
Dmitriy2:

Подскажите, как в редакторе мкл в меню панели инструментов добавить кнопочки "отменить" "повторить"

Вы не об этом?

 
alexvd:

Вы не об этом?

 

ага, спасибо, большое

а я несколько раз смотрел не нашел...:) 

 
Rosh:
Проблема в том, что функция OrderCalcMargin() входит в группу торговых функций https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю пока Вам воспользоваться функциями из статьи Функции для управления капиталом в экспертах для получения размера маржи, необходимой для открытия позиции заданным объемом.
А функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) почему 0 выдаёт?
 
EvgeTrofi:
А функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) почему 0 выдаёт?
потому что эта функция предназначена для биржевых инструментов, а на форексных она выдает ноль
 

Не обновляется лайфубдейт  да и после скачивания последнего инсталятора не проходит установка, вот и сижу с 306 билдом. :о(

ЗЫ да кстати 306 билд определяет лучшую точку доступа Access Point 4 USA (может это поможет)  а азиатского сервера даже в списке нет.

 
Urain:

Не обновляется лайфубдейт  да и после скачивания последнего инсталятора не проходит установка, вот и сижу с 306 билдом. :о(

Чтобы принудительно заставить провериться на апдейт, закройте терминал и удалите строчку LastTime в блоке [LiveUpdate] конфигурационного файла /config/terminal.ini и запустите терминал. Обратите внимание, что файл юникодный, его можно отредактировать в notepad.


ЗЫ да кстати 306 билд определяет лучшую точку доступа Access Point 4 USA (может это поможет)  а азиатского сервера даже в списке нет.


А когда Вы скачивали инсталлятор?

Скачайте последнюю версию инсталлятора и попробуйте снова. Я только что проверил - все работает:

Также проверил статистику CDN серверов USA, Europe, Asia - они все работают и выдают сотни дистрибутивов ежедневно без остановок.

 
Renat:

А когда Вы скачивали инсталлятор?

Скачайте последнюю версию инсталлятора и попробуйте снова. Я только что проверил - все работает:

Также проверил статистику CDN серверов USA, Europe, Asia - они все работают и выдают сотни дистрибутивов ежедневно без остановок.

Инсталятор скачивал около 17 часов (по форумному времени) сегодня. У вас кстати 64 битная версия у меня система 32 бита.
 
Urain:
Инсталятор скачивал около 17 часов (по форумному времени) сегодня. У вас кстати 64 битная версия у меня система 32 бита.

А у Вас связь на какой скорости? Все выглядит так, будто есть серьезные проблемы с качеством связи.

Выложите свои результаты команд, пожалуйста:

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

должно выдать примерно такое:

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
Первые адреса пути можно стереть.
 

Попробовал снова, не получилось.

Прошлый раз прошёл этап скачивания с usa.cdn потом на этапе скачивания с asia.cdn сбросил.

Теперь usa.cdn asia.cdn прошли споткнулись на europe.cdn.

попробую ещё раз (бог любит троицу)

 
Renat:

А у Вас связь на какой скорости? Все выглядит так, будто есть серьезные проблемы с качеством связи.

Выложите свои результаты команд, пожалуйста:

должно выдать примерно такое:

Первые адреса пути можно стереть.

Сори, какой программе нужно подавать эти команды ?

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
1...96979899100101102103104105106107108109110...3695
Новый комментарий