Ошибки, баги, вопросы - страница 103
Подскажите, как в редакторе мкл в меню панели инструментов добавить кнопочки "отменить" "повторить"
Вы не об этом?
ага, спасибо, большое
а я несколько раз смотрел не нашел...:)
Проблема в том, что функция OrderCalcMargin() входит в группу торговых функций https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю пока Вам воспользоваться функциями из статьи Функции для управления капиталом в экспертах для получения размера маржи, необходимой для открытия позиции заданным объемом.
А функция SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) почему 0 выдаёт?
Не обновляется лайфубдейт да и после скачивания последнего инсталятора не проходит установка, вот и сижу с 306 билдом. :о(
ЗЫ да кстати 306 билд определяет лучшую точку доступа Access Point 4 USA (может это поможет) а азиатского сервера даже в списке нет.
А когда Вы скачивали инсталлятор?
Скачайте последнюю версию инсталлятора и попробуйте снова. Я только что проверил - все работает:
Также проверил статистику CDN серверов USA, Europe, Asia - они все работают и выдают сотни дистрибутивов ежедневно без остановок.
Инсталятор скачивал около 17 часов (по форумному времени) сегодня. У вас кстати 64 битная версия у меня система 32 бита.
А у Вас связь на какой скорости? Все выглядит так, будто есть серьезные проблемы с качеством связи.
Выложите свои результаты команд, пожалуйста:
должно выдать примерно такое:Первые адреса пути можно стереть.
Попробовал снова, не получилось.
Прошлый раз прошёл этап скачивания с usa.cdn потом на этапе скачивания с asia.cdn сбросил.
Теперь usa.cdn asia.cdn прошли споткнулись на europe.cdn.
попробую ещё раз (бог любит троицу)
Сори, какой программе нужно подавать эти команды ?