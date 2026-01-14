Ошибки, баги, вопросы - страница 1062

Установил на VPS MetaTrader 5 Agents Manager Build 842, но что-то не могу подключить к облаку.


А у VPS точно хватает мочи? а то ведь в облаке отсекают слабых агентов.
 
Возможно что не хватает, но я хочу также агент VPS-а сделать удалённым агентом для себя, для своих оптимизаций. Идёт ожидание connect и не задействуется при оптимизации.
 
Так для этого не нужно его в клауд добавлять, просто добавляете его у себя в тестере.

Сеть многоядерного тестирования для всех желающих  вот эту ветку почитайте (сеть наверняка уже лягла, но описание как чё делать там есть).
 
Спс, за желание помочь. Разными способами пробовал подключить (записал с VPS файл с параметрами агента и а потом вгрузил в свой МТ5; вписал руками IP и порт), но чё-то не идёт. Может MQ сделали так, что если агент не соответствует мин. требования, то его и в тучку не пустят и удалённым агентом не позволят тоже сделать. Если у кого-то получилось сделать агента удалённым, но ну пускают в тучу, напишите. Если так получается, буду у себя руки выпрямлять.
 
Я вроде слышал что на виртуальных машинах агенты не работают по решению партии и правительства.  Во избежание злоумышленных (или не очень) ошибок при рассчёте PR, а также прочих гнусных злоупотреблений.
 
Ну раз так, тогда ок, а то я уж начал беспокоится мож у меня чё кривое.
 
Подскажите, есть ли для MQL4 аналог ExpertRemove()?
 
Нет.
 

Ребята, помогите с OBJ_EDIT. Этот элемент почему-то постоянно скрывается за другими графическими элементами типа OBJ_RECTANGLE_LABEL. Вот пример:

 

Почему-то мою метку закрывает мною же созданный белый квадрат. При создании этого же элемента вручную все впорядке, он благополучно отображается НАД меткой. Видать какое-то свойство надо юзать, но почему-то с другими элементами в этом смысле все норм. 

 
Попробуй ObjSetInteger(id, Name, OBJPROP_BACK, false);
