Ошибки, баги, вопросы - страница 1062
Установил на VPS MetaTrader 5 Agents Manager Build 842, но что-то не могу подключить к облаку.
А у VPS точно хватает мочи? а то ведь в облаке отсекают слабых агентов.
Возможно что не хватает, но я хочу также агент VPS-а сделать удалённым агентом для себя, для своих оптимизаций. Идёт ожидание connect и не задействуется при оптимизации.
Так для этого не нужно его в клауд добавлять, просто добавляете его у себя в тестере.Сеть многоядерного тестирования для всех желающих вот эту ветку почитайте (сеть наверняка уже лягла, но описание как чё делать там есть).
Спс, за желание помочь. Разными способами пробовал подключить (записал с VPS файл с параметрами агента и а потом вгрузил в свой МТ5; вписал руками IP и порт), но чё-то не идёт. Может MQ сделали так, что если агент не соответствует мин. требования, то его и в тучку не пустят и удалённым агентом не позволят тоже сделать. Если у кого-то получилось сделать агента удалённым, но ну пускают в тучу, напишите. Если так получается, буду у себя руки выпрямлять.
Я вроде слышал что на виртуальных машинах агенты не работают по решению партии и правительства. Во избежание злоумышленных (или не очень) ошибок при рассчёте PR, а также прочих гнусных глоупотреблений.
Подскажите, есть ли для MQL4 аналог ExpertRemove()?
Ребята, помогите с OBJ_EDIT. Этот элемент почему-то постоянно скрывается за другими графическими элементами типа OBJ_RECTANGLE_LABEL. Вот пример:
Почему-то мою метку закрывает мною же созданный белый квадрат. При создании этого же элемента вручную все впорядке, он благополучно отображается НАД меткой. Видать какое-то свойство надо юзать, но почему-то с другими элементами в этом смысле все норм.
