Ошибки, баги, вопросы - страница 1067

Roffild:
Верните старую иконку у MetaEditor, а то после обновы какие-то стрёмные два существа...
Что за новая иконка скиньте скриншот)
 
dentraf:

Советник работал в тестере нормально после сегодняшнего обновления перестал. Перекомпилировал и все равно в тестере пишет:

2013.09.27 09:19:01 Core 1 2013.01.01 00:00:00   Invalid EX5 file

2013.09.27 09:19:01 Core 1 global initialization failed
2013.09.27 09:19:01 Core 1 global initialization critical error
2013.09.27 09:19:01 Core 1 tester stopped because expert initialization failed
 

Ошибка инициализации эксперта, попробуйте протестировать блок OnInit. Или в сервисдеск, вкладка в вашем профиле.
 
Urain:

Если задачи простые, однотипные, те алгоритм существенно параллельный то копайте в сторону OpenCL.

если же нет, то создавайте отдельные потоки.

Да-да, задачи непростые, но однотипные, и копание в сторону OpenCL продвигается.
 

MT5/ 851/32 выдает ошибку при компиляции https://www.mql5.com/ru/forum/11/page104#comment_367947 (раннее уже давно была исправлена и заявка в Сервисдеск закрыта). Только теперь ошибка проявляется по другому - считает не объявленными функции из config.mqh. Если перенести объявления из config.mqh в исходный файл - то все нормально.

Что самое интересное mql5.exe компилирует без ошибок. Ошибка только при компиляции непосредственно в MetaEditor.

Всегда думал, что это одно и тоже. Проверил - он (mql5.exe ) просто версии 842 (не обновлялся или не обновился) - потому и нет ошибок. 

 

Что означает: 

2013.09.27 09:54:18 MQL5 Market failed to load list of reviews. 

Может ли это как-то повлиять на работу индикаторов из Маркета?
 
zfs:
Что за новая иконка скиньте скриншот)

обновись и ужаснись

поскольку самая иконка мелкая, то и смотрится коряво

 
Roffild:

обновись и ужаснись

поскольку самая иконка мелкая, то и смотрится коряво

А скриншот?
 
zfs:
А скриншот?
Зачем возится с скрином... обновление у тебя не прошло?
 
Roffild:
Зачем возится с скрином... обновление у тебя не прошло?
Не, не прошло, хотел посмотреть на убожество).
 

Ну, при увеличении иконка более-менее, но поскольку разрешение экрана большое, то и сливается она в непонятно что...

Старая мне больше нравится.

