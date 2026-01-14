Ошибки, баги, вопросы - страница 1067
Верните старую иконку у MetaEditor, а то после обновы какие-то стрёмные два существа...
Советник работал в тестере нормально после сегодняшнего обновления перестал. Перекомпилировал и все равно в тестере пишет:
2013.09.27 09:19:01 Core 1 2013.01.01 00:00:00 Invalid EX5 file
2013.09.27 09:19:01 Core 1 global initialization failed
2013.09.27 09:19:01 Core 1 global initialization critical error
2013.09.27 09:19:01 Core 1 tester stopped because expert initialization failed
Если задачи простые, однотипные, те алгоритм существенно параллельный то копайте в сторону OpenCL.
если же нет, то создавайте отдельные потоки.
MT5/ 851/32 выдает ошибку при компиляции https://www.mql5.com/ru/forum/11/page104#comment_367947 (раннее уже давно была исправлена и заявка в Сервисдеск закрыта). Только теперь ошибка проявляется по другому - считает не объявленными функции из config.mqh. Если перенести объявления из config.mqh в исходный файл - то все нормально.
Что самое интересное mql5.exe компилирует без ошибок. Ошибка только при компиляции непосредственно в MetaEditor.
Всегда думал, что это одно и тоже. Проверил - он (mql5.exe ) просто версии 842 (не обновлялся или не обновился) - потому и нет ошибок.
Что означает:
2013.09.27 09:54:18 MQL5 Market failed to load list of reviews.
Что за новая иконка скиньте скриншот)
обновись и ужаснись
поскольку самая иконка мелкая, то и смотрится коряво
А скриншот?
Зачем возится с скрином... обновление у тебя не прошло?
Ну, при увеличении иконка более-менее, но поскольку разрешение экрана большое, то и сливается она в непонятно что...
Старая мне больше нравится.