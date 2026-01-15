Ошибки, баги, вопросы - страница 2383
Получаю ошибку
ERR_CHART_NO_REPLY
4102
График не отвечает
при попытке сделать скрин экрана.
Разрешение скрина точно не знаю, но очень большое что-то в районе 20000на1000.
В связи с этим вопрос, какой максимельное разрешение для снятия скриншота?
Очень нужно для анализа данных - график на канвасе рисуется, но не могу его посмотреть в полной мере.
для себя решил 1024 на 768, все что больше - грузит систему.
даже 1920 на 1080 делает около 3 секунд.
Да я не тороплюсь, и могу подождать - надо как то только об этом терминалу сообщить, что б он такую ошибку не выдавал...
Прошу помочь с такой функцией для MT4 на WinAPI.
Поиском нашел несколько вариантов, но завести их не получилось.
ЗЫ Нашел рабочий вариант.
Я пользуюсь этим вариантом.
Думаю они оба схожи, проблема лишь в том, что если в цикле перебирать аккаунты, с паузой, грузится ядро процессора - вот это настоящая неприятность.
А вот для MT5 аналога не нашел.
Скажите, пожалуйста, в чем неоднозначность такого вызова перегруженной функции?
Выдержка из терминальной справки:
Значение "спред" на каждом баре должно быть максимальным спредом за выбранный бар.
Берем любой произвольный бар на истории, например EURUSD, M1, 02/19 08:07
Смотрим на окно данных и смотрим на тики. Сервер MetaQuotes-Demo.
В окне данных указан спред 8, на тиках видим сразу же на этой минуте значения 10+. В действительности в окне данных указан не максимальный спред за период, а минимальный.
Такая "оплошность" вполне позволяет брокерам показывать, так сказать, товар передней стороной, а не обратной. Но сильно-сильно пакостит практически всем трейдерам, кроме тех, кто не опускается в торговле ниже D1, или принципиально не включает никакие режимы тестирования кроме "реальных тиков", ведь все остальные режимы, насколько я понимаю, ориентируются на это значение спреда из минутных баров. Исправьте это, пожалуйста, только не справку (хотя это значительно проще, конечно), а реальную практику формирования данных таймфреймов на своих серверах и на серверах брокеров.
Формируйте из реальных тиков кастомный символ с "правильными" барами. Однозначного правила формирования спреда быть не может.
Поскольку использую лимитные ордера, то мне важно, чтобы были данные для наивысшего Bid и наименьшего Ask (их последовательность в баре не задается, к сожалению). Под это правило формирую бары с соответствующим спредом.
Если бы торговал через стоповые отложки, то правило бы изменил.
Кастомные символы - огромные возможности для Тестера.
Сначала я натолкнулся на это на истории в компании А. и подумал, что это они так химичат, сделав как написано в руководстве по терминалу, только с точностью до наоборот. Уже хотел им на форум обращаться, но тут заметил, что и "своя" истории терминала формируется также.
1. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к разработчикам терминала, потому что это фактически введение в заблуждение в терминальной справке является очень серьезным, т.к. на его основании трейдеры могут считать, что "быстрые" режимы тестирования достаточно объективны, хотя на самом деле это не так, причем именно по причине того, что вопреки руководству значение спреда взято не максимальным, а минимальным за бар. С точки зрения системного трейдера это почти что диверсия. Если задачи движения к интересам трейеров нет, то хотя бы пусть уберут из руководства эту досадную "опечатку".
2. Что касается кастомных символов, эту замену лоу-бид на лоу-аск терминал может сделать автоматически, или нужно строить самостоятельно вызовами CopyTicksRange и CustomRatesReplace?
ЗЫ Да и кто при анализе смотрит на спред бара, когда есть тиковые индикаторы...
Тестер во всех режимах кроме реальных тиков смотрит на спред бара, разве я не прав?
Уже года три, как фиксируеися не максимальный спред, а минимальный. В справке, похоже, не исправили