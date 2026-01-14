Ошибки, баги, вопросы - страница 1058

Почему не включаются и не отображаются в терминале агенты MQL5 Cloud Network, при запуске с ключем /portrabl?

  При запуске без ключа /portrabl , агенты отображаются и включаются.

включено: сервис ...разрешить публичный доступ- в обоих случаях

 

  с ключем /portrabl:

заявки сервисдеск: #832323 , #833080.

 

без   ключа /portrable:

 

 

Вечер добрый, уважаемые форумчане)))

Подскажите пожалуйста, пишу советник, он выставляет две отложки на селл и на бай без SL и TP раз в сутки, как только срабатывает один из них, у меня запускаются 2 части кода со строками, if (trade.RequestSL()==0) (он выщитывает и устанавливает SL) и if (trade.RequestSL()!=0)(уже работает со SL), всё работает если 1 ордер сработал в сутки, а вот если 1 сработал и за ним в тот же день второй, начинается проблема, условие if (trade.RequestSL()==0) он игнорирует и переходит сразу к if (trade.RequestSL()!=0), несмотря на то что SL не выставляются при отложенных, как это можно исправить? Спасибо!

 

В NormalizeDouble() в "выдаст в терминале" лучше бы поменять местами распечатанные значения:

 

 
paladin800:

В NormalizeDouble() в "выдаст в терминале" лучше бы поменять местами распечатанные значения:

 

В терминале обратный порядок вывода в логах, т.е верхние записи - более поздние.
 
alexvd:
В терминале обратный порядок вывода в логах, т.е верхние записи - более поздние.
:)
 
alexvd:
В терминале обратный порядок вывода в логах, т.е верхние записи - более поздние.
"Привычка свыше нам дана, замена логике она" (с) Бьерн Стариков
 
MetaDriver:
"Привычка свыше нам дана, замена логике она" (с) Бьерн Стариков

а мне казалось пушкин, и не в такой концовке.

но посыл правильный.

 
Правило стакана - наливай сверху).
 
sergeev:

а мне казалось пушкин, и не в такой концовке.

но посыл правильный.

А переделывать кто будет?  Пушкин?
