Почему не включаются и не отображаются в терминале агенты MQL5 Cloud Network, при запуске с ключем /portrabl?
При запуске без ключа /portrabl , агенты отображаются и включаются.
включено: сервис ...разрешить публичный доступ- в обоих случаях
с ключем /portrabl:
заявки сервисдеск: #832323 , #833080.
без ключа /portrable:
Вечер добрый, уважаемые форумчане)))
Подскажите пожалуйста, пишу советник, он выставляет две отложки на селл и на бай без SL и TP раз в сутки, как только срабатывает один из них, у меня запускаются 2 части кода со строками, if (trade.RequestSL()==0) (он выщитывает и устанавливает SL) и if (trade.RequestSL()!=0)(уже работает со SL), всё работает если 1 ордер сработал в сутки, а вот если 1 сработал и за ним в тот же день второй, начинается проблема, условие if (trade.RequestSL()==0) он игнорирует и переходит сразу к if (trade.RequestSL()!=0), несмотря на то что SL не выставляются при отложенных, как это можно исправить? Спасибо!
В NormalizeDouble() в "выдаст в терминале" лучше бы поменять местами распечатанные значения:
"Привычка свыше нам дана, замена логике она" (с) Бьерн Стариков
а мне казалось пушкин, и не в такой концовке.
но посыл правильный.
а мне казалось пушкин, и не в такой концовке.
но посыл правильный.