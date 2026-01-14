Ошибки, баги, вопросы - страница 1061
// Наследование по умолчанию приватное. И в С++ и в mql
public наследование можно не указывать, оно по умолчаниюЭто плохо, если уж взялись копировать С++ то надо бы копировать точно, а так вводите многоуважаемых программистов в заблуждения. Ведь класс этим лишь и отличается от структуры - наследованием по умолчанию
Это плохо, если уж взялись копировать С++ то надо бы копировать точно, а так вводите многоуважаемых программистов в заблуждения.
Ошибка именно в хелпе. Видимо осталась с незапамятных времён, когда решение двигаться в сторону С++ ещё не стало "политикой партии".
Сейчас наследование по умолчанию приватное, как C++.
Ведь класс этим лишь и отличается от структуры - наследованием по умолчанию
Ну это не совсем так. Я, например, ещё три отличия сходу могу назвать.
Silent:
Согласен.
Ещё б пригодилась "команда" програмного насильственного обнуления всех prev_calculated для выбранного символа. С последующей генерацией тика хорошо бы комбинировалось.
Во!
Напишите, что в сд скажут?
Найдена такая команда:Именно обнуляет все prev_calculated и вызывает генерацию тика. Тонкость: делает это дважды подряд, что собсно лишнее, но зато работает безотказно. :)
MetaDriver, я этот баг уже запатентовал :)
Тссс! Не надо, что это баг. Пофиксят, а взамен ничего не дадут.
Так нет же никого, все в аэропорту какого то хрена из японии встречают(с) Такси2
Подкажите (или поделитесь ссылкой) как можно сделать так, чтоб при оптимизации при определённой комбинации входных параметров тест не проводился.
Напр. есть параметры А и В, где старт=10, шаг=5, конец=30. При этом если В<=А, то тест не имеет смысла, напр. при В=10 и А=15 тест не нужен.
P.S.: нашёл решение.
Установил на VPS MetaTrader 5 Agents Manager Build 842, но что-то не могу подключить к облаку.