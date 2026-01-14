Ошибки, баги, вопросы - страница 1061

// Наследование по умолчанию приватное. И в С++ и в mql
public наследование можно не указывать, оно по умолчанию
Это плохо, если уж взялись копировать  С++ то надо бы копировать точно, а так вводите многоуважаемых программистов в заблуждения. Ведь класс этим лишь и отличается от структуры - наследованием по умолчанию
 
Eufemio:

Ошибка именно в хелпе.    Видимо осталась с незапамятных времён, когда решение двигаться в сторону С++ ещё не стало "политикой партии".

Сейчас наследование по умолчанию приватное, как C++.

Ведь класс этим лишь и отличается от структуры - наследованием по умолчанию


Ну это не совсем так.  Я, например, ещё три отличия сходу могу назвать.
 

Silent:

MetaDriver:

Согласен.

Ещё б пригодилась "команда" програмного насильственного обнуления всех prev_calculated для выбранного символа.  С последующей генерацией тика хорошо бы комбинировалось.

Во!

Напишите, что в сд скажут?

Найдена такая команда:  

        MqlRates R[1];
        CopyRates(ChartSymbol(id),ChartPeriod(id),50000000,1,R);  // Обращение к бару 138-летней давности (на минутках)...:)
Именно обнуляет все prev_calculated и вызывает генерацию тика.  Тонкость: делает это дважды подряд, что собсно лишнее, но зато работает безотказно. :)
 
MetaDriver, я этот баг уже запатентовал :)
 
MetaDriver:

Спасибо. Обхожусь пока таймером, но, думаю, пригодится :)
 
Roffild:
MetaDriver, я этот баг уже запатентовал :)
Тссс! Не надо, что это баг. Пофиксят, а взамен ничего не дадут.
 
Silent:
Так нет же никого, все в аэропорту какого то хрена из японии встречают(с) Такси2

:)

 
Использования этого бага приводит к вот таким последствиям...
 

Подкажите (или поделитесь ссылкой) как можно сделать так, чтоб при оптимизации при определённой комбинации входных параметров тест не проводился.

Напр. есть параметры А и В, где старт=10, шаг=5, конец=30. При этом если В<=А, то тест не имеет смысла, напр. при В=10 и А=15 тест не нужен.

P.S.: нашёл решение.

 

Установил на VPS MetaTrader 5 Agents Manager Build 842, но что-то не могу подключить к облаку.


