Tester MT5
Надеюсь что не нашел нужный выключатель. Если это так - подскажите, плз. В противном случае непонятно ЗАЧЕМ это сделано. Если в МТ4, используя бот с графическим интерфейсом в визуальном режиме тестера, я мог отрабатывать стратегии изменяя в ходе теста настройки эксперта, то в МТ5 подобная отработка невозможна - только через оптимизацию, что есть не самый оптимальный вариант - требует много времени, нет визуального контроля. Кроме того многие начинающие (использовавшие в МТ4 мои боты с графическим интерфейсом) говорили спасибо за возможность быстрого обучения торговле в тестере.
Не знаю какие плюсы разработчики в этом нашли, но огромный минус очевиден - экспертом нельзя управлять в тестере.
Тестер вроде и не предназначен для того, чтобы в нем управлять экспертом. Тестер - это модуль для отлаживания ТС. А эксперта - разумнее отлаживать в отладчике.
Тестер вроде и не предназначен для того, чтобы в нем управлять экспертом. Тестер - это модуль для отлаживания ТС. А эксперта - разумнее отлаживать в отладчике.
"А эксперта - разумнее отлаживать в отладчике" - если речь об отладке кода - да, верно, если речь о настройке ТС - абсолютно не согласен. В визуальном режиме, имея возможность управлять тестером в МТ4 через графический интерфейс робота я мог осознанно настраивать торговые параметры. 90% работы по настройке ТС делалось именно таким образом. В оптимизаторе производилась всего лишь небольшая доводка.
"Тестер - это модуль для отлаживания ТС" - совершенно верно. Но как раз эту возможность и урезали.
"А эксперта - разумнее отлаживать в отладчике" - если речь об отладке кода - да, верно, если речь о настройке ТС - абсолютно не согласен. В визуальном режиме, имея возможность управлять тестером в МТ4 через графический интерфейс робота я мог осознанно настраивать торговые параметры. 90% работы по настройке ТС делалось именно таким образом. В оптимизаторе производилась всего лишь небольшая доводка.
Интересно-интересно, как это "осознанно настраивать", если ты видишь только текущий момент ? А сотни подобных случаев в других местах ? Неужели у тебя хватает сил всех их просмотреть ? Тут как раз все должно делаться без вмешательства человека. Установил параметры - програл, поглядел результат. А вот так, когда тебе в визуальном режиме проходят котировки, а ты меняешь параметры ??? а то, что прошло - тебя уже не волнует, там-то эти параметры ты не испытывал !
Как раз главная работа - именно в оптимизаторе. А визуальный режим требуется для конкретных ситуаций.
На мой взгляд, у тебя совершенно неверный подход. А главное, что он отличается от подхода, который, видимо, имеют разработчики. На их взгляд, как я понимаю, очень мало кто в визуальном режиме много "подкручивает" параметры - именно из-за того, что подкрутив в одном месте - ты не учитываешь, что изменилось поведение и в другом. Потому они и не делают то, что реально требует много ресурсов.
https://www.mql5.com/ru/forum/9753 вопрос поднимал 6 лет назад, результат ноль, так что вряд ли решат проблему вообще. Либо пользуйтесь мт4 либо откажитесь от идеи, что сделал я.
Спасибо за инфу и поддержку.
Что касается МТ5, то я начал отслеживать его еще не стадии бек-тестов. Потом, когда его привели в более-менее рабочее состояние, запустил на демо счете, посмотрел, плюнул слюной и забыл на долгие годы.
Почему вернулся?
Один из новых брокеров дал честный велкам-бонус - заработанное можно выводить без каких-либо ограничений. Ну, я и заработал. Но у него только МТ5. Уходить не хочу - и котировки, и спреды, и стопы, и торговые условия - все пучком. Вот и начал адаптировать свой большой универсальный сов под МТ5. Да и клиенты начали частенько спрашивать о разработках под МТ5. А так мне этот самый пятый и на не нужен - МТ4 намного удобнее и прогу под него писать проще.
Жаль что разработчики так отнеслись к этому. Одно полезное сделали (мультивалютную торговлю в тестере), другое (жизненно необходимое) угробили по непонятным причинам. Лучше бы угробили неттинговый учет. Вот это точно мало кому нужно.
На мой взгляд, у тебя совершенно неверный подход. А главное, что он отличается от подхода, который, видимо, имеют разработчики.
На воротах Бухенвальда было написано: "Каждому своё". Хоть они и фашисты были, но написали правильно.
Так вот моё "своё" кардинально отличается от твоего и разработчиков отношения к этой возможности.
Тебе не нужно управлять роботом в визуале или ты не знаешь как это с толком использовать, считаешь ерундой? Флаг тебе в руки... А вот мне и сотням моих заказчиков это ОЧЕНЬ нужно.
ЗЫ
И не стоило бы так навязчиво настаивать на своих взглядах относительно того "как правильно тестировать" (каждому своё). Тем более если твое мнение не совсем корректное. И уж тем более оно по определению на может быть единственно верным.
Тебе не нужно управлять роботом в визуале или ты не знаешь как это с толком использовать, считаешь ерундой? Флаг тебе в руки... А вот мне и сотням моих заказчиков это ОЧЕНЬ нужно.
ЗЫ
И не стоило бы так навязчиво настаивать на своих взглядах относительно того "как правильно тестировать" (каждому своё). Тем более если твое мнение не совсем корректное. И уж тем более оно по определению на может быть единственно верным.
Боюсь, что если бы это надо было СОТНЯМ заказчиков - то оно бы было в МетаТрейдере.
Но, раз этого нет, то, скорее всего, разработчики так не считают. А именно их мнение тут главное. Мое-то мнение - и правда, оно только мое, и никому от него ни холодно ни жарко.
Так что не разработчикам придется приспосабливаться, а все-таки пользователям, которых, как я понимаю, не очень много.
Я поинтересовался процессом "изменения параметров на лету для отладки" с целью предложить что-то, ну, либо, может быть, понять самому что-то. Я вот совершенно не пойму, как можно таким образом чего-то добиться - ведь изменяя "на лету" параметры - ты их изменяешь только для текущего момента, а прежние - остаются на старых параметрах - как же так можно ? Разве это будет валидный тест ? Это же, выходит, все равно, как "заглядывание в будущее" - здесь у нас ход цены такой - ну, мы и выставляем параметры для этого хода. А вот здесь такой - значит, параметры давай сделаем такие, чтобы здесь забирать максимум... Но только в реале-то такого не будет, ты не знаешь будущего...
А ты мне - что-то из "каждому свое" начинаешь говорить, мол, "не твое дело"... Ну... как знаешь... Разработчики, видимо, думаю, как и я...
Georgiy Merts:
Так что не разработчикам придется приспосабливаться, а все-таки пользователям...
Ну, эт ваааще шедевр... Отвлечемся от конкретного продукта МТ5. Возьмем просто абстрактный продукт.
Исходные:
- Есть продукт
- Есть его производитель и поставщик
- Есть покупатель
По твоей логике пользователи (они же покупатели) должны приспосабливаться к плохому качеству продукта? Тем более зная что качество ухудшено намерено - в предыдущей партии товара (МТ4) ЭТО качество было.
Круто!
Такой товар будет иметь спрос только в монопольных условиях. Как только появится достойный конкурентный продукт, пользователи очень быстро проголосуют ногами в его сторону.
Впрочем уже давно голосуют. Несмотря на форсированные попытки продвижения МТ5 наиболее используемым терминалом, тем не менее, остается МТ4.
Метаквот (как и кто бы то ни было другой) не сумел переплюнуть свою же разработку. Впрочем это и неудивительно - МТ4 почти идеальный продукт, в нем все на месте. А МТ5 и недоделан и неудобен. Плюсов не вижу никаких.
Впрочем этот диалог ушел далеко от темы. Точка, это направления обсуждения прошу считать закрытым.
Надеюсь на ответ хоть кого-то из сотрудников компании.
Чтобы было понятно почему меня так огорчает невозможность управления советником в тестере с графического интерфейса, смотрите картинку
На интерфейс выведено управление всеми важными функциями советника. Плюс вывод самой необходимой инфы. С ифой все в порядке - тестер МТ5 ее выводит. Трендовые линии (слава Богу) тоже перемещаются, если их перемещает бот. Но вручную с графикой работать нельзя. Ни кнопку нажать, ни линию уровня виртуального ордера переместить.
В тестере МТ4 я в визуальном режиме подбираю настройки для стандартных ситуаций (флет, вялый тренд, интенсивный тренд, "полет" и т.п.), настройки сохраняются в отдельные сеты. Потом бот, обнаружив сходную ситуацию, включает нужный набор настроек. Нечто подобное работе по паттернам, но без поиска совпадения по "рисунку" ситуации.
В задаче спрашивается: "С какого бодуна в ПРОДВИНУТОЙ версии терминала урезали мои возможности?"
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Освоил МТ5, написал советник с графическим интерфейсом, радостно запустил тестер и...
... и очень, очень огорчился - в визуальном режиме Не Работает Графика, только вывод объектов с тем статусом, который им был присвоен при создании, управление графическими объектами недоступно - линии не выделяются, кнопки не нажимаются, данные в окна не вводятся. Облом...
Надеюсь что не нашел нужный выключатель. Если это так - подскажите, плз. В противном случае непонятно ЗАЧЕМ это сделано. Если в МТ4, используя бот с графическим интерфейсом в визуальном режиме тестера, я мог отрабатывать стратегии изменяя в ходе теста настройки эксперта, то в МТ5 подобная отработка невозможна - только через оптимизацию, что есть не самый оптимальный вариант - требует много времени, нет визуального контроля. Кроме того многие начинающие (использовавшие в МТ4 мои боты с графическим интерфейсом) говорили спасибо за возможность быстрого обучения торговле в тестере.
Не знаю какие плюсы разработчики в этом нашли, но огромный минус очевиден - экспертом нельзя управлять в тестере.