- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathProbabilityDensityBeta
Рассчитывает плотность вероятности бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathProbabilityDensityBeta(
Рассчитывает плотность вероятности бета-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathProbabilityDensityBeta(
Рассчитывает плотность вероятности бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbeta() в R.
|
bool MathProbabilityDensityBeta(
Рассчитывает плотность вероятности бета-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
|
bool MathProbabilityDensityBeta(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Первый параметр бета-распределения (shape 1).
b
[in] Второй параметр бета-распределения (shape 2)
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значения функции плотности вероятности.