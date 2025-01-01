ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаФункции принадлежностиCSigmoidalMembershipFunctionA 

A (Метод Get)

Возвращает коэффициент крутизны функции принадлежности.

double  A()

Возвращаемое значение

Коэффициент крутизны  функции принадлежности.

A (Метод Set)

Устанавливает коэффициент крутизны  функции принадлежности.

void  A(
   const double  a      // коэффициент крутизны функции принадлежности 
   )

Параметры

a

[in] Коэффициент крутизны функции принадлежности.

C