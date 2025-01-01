Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаФункции принадлежностиCSigmoidalMembershipFunctionA ACGetValue A (Метод Get) Возвращает коэффициент крутизны функции принадлежности. double A() Возвращаемое значение Коэффициент крутизны функции принадлежности. A (Метод Set) Устанавливает коэффициент крутизны функции принадлежности. void A( const double a // коэффициент крутизны функции принадлежности ) Параметры a [in] Коэффициент крутизны функции принадлежности. CSigmoidalMembershipFunction C