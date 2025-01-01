//--- example for CArrayFloat::InsertArray(const float &[],int)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

float src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- insert another array

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Array inserting error");

delete array;

return;

}

//--- use array

//--- . . .

//--- delete array

delete array;

}