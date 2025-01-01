ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayFloatDeleteRange 

DeleteRange

Удаляет группу элементов из указанной позиции массива.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // позиция первого элемента 
   int  to        // позиция последнего элемента
   )

Параметры

from

[in]  Позиция первого удаляемого элемента в массиве.

to

[in]  Позиция последнего удаляемого элемента в массиве.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности удалить элементы.

Пример:

//--- example for CArrayFloat::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayFloat *array=new CArrayFloat;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- delete elements
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
At