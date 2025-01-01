//--- example for CArrayFloat::Reserve(int)

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- reserve memory

if(!array.Reserve(1024))

{

printf("Reserve error");

delete array;

return;

}

//--- use array

//--- . . .

//--- delete array

delete array;

}