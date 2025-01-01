DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresOpenBLASFactorizationsFactorizationLDLSyTridPD 

FactorizationLDLSyTridPD

Forms the factorization of a symmetric positive-definite or, for complex data, Hermitian positive-definite tridiagonal matrix A:

   A = L * D * L**T in case of lower triangular or symmetric matrix A

or

   A = U**T * D * U in case of upper triangular matrix A

where L is lower triangular with unit diagonal elements, U is upper triangular with unit diagonal elements. D is diagonal matrix. LAPACK function PTTRF.

Computing for type matrix<double>

bool  matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
   matrix&         L,            // lower or upper triangular matrix
   matrix&         D             // diagonal matrix D
   );

Computing for type matrix<float>

bool  matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
   matrixf&        L,            // lower or upper triangular matrix
   matrixf&        D             // diagonal matrix D
   );

Computing for type matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
   matrixc&        L,            // lower or upper triangular matrix
   matrixc&        D             // diagonal matrix D
   );

Computing for type matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
   matrixcf&       L,            // lower or upper triangular matrix
   matrixcf&       D             // diagonal matrix D
   );

Parameters

L

[out]  Lower or upper triangular matrix with unit diagonal elements.

D

[out]  Diagonal matrix D.

 

Return Value

Return true if successful, otherwise false in case of an error.

Note

Matrices L and D can be used for further calculations with methods LDLSyTridPDLinearEquationsSolution and LDLSyTridPDCondNumReciprocal.