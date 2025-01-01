- FactorizationPLU
Forms the factorization of a symmetric positive-definite or, for complex data, Hermitian positive-definite tridiagonal matrix A:
A = L * D * L**T in case of lower triangular or symmetric matrix A
or
A = U**T * D * U in case of upper triangular matrix A
where L is lower triangular with unit diagonal elements, U is upper triangular with unit diagonal elements. D is diagonal matrix. LAPACK function PTTRF.
Computing for type matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
Computing for type matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
Computing for type matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
Computing for type matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(
Parameters
L
[out] Lower or upper triangular matrix with unit diagonal elements.
D
[out] Diagonal matrix D.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.
Note
The input can be a symmetric (Hermitian), upper triangular or lower triangular matrix. Triangular matrices are assumed to be symmetric (Hermitian conjugated).
Matrices L and D can be used for further calculations with methods LDLSyTridPDLinearEquationsSolution and LDLSyTridPDCondNumReciprocal.