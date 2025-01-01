EigenSolver2Blocked

Вычисление обобщенных собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц при помощи блочного алгоритма (LAPACK-функция GGEV3). Обе матрицы должны быть одинакового размера. Параметры метода точно такие же, как и у EigenSolver2.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolver2Blocked(

matrix& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorc& alpha,

vector& beta,

matrix& left_eigenvectors,

matrix& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSolver2Blocked(

matrix& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorcf& alpha,

vectorf& beta,

matrixf& left_eigenvectors,

matrixf& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::EigenSolver2Blocked(

matrixc& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorc& alpha,

vectorc& beta,

matrixc& left_eigenvectors,

matrixc& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSolver2(

matrixcf& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

vectorcf& alpha,

vectorcf& beta,

matrixcf& left_eigenvectors,

matrixcf& right_eigenvectors

);

Параметры

B

[out] Вторая матрица в паре.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

alpha

[out] Вектор собственных значений.

beta

[out] Вектор делителей собственных значений.

left_eigenvectors

[out] Матрица левых собственных векторов.

righeft_eigenvectors

[out] Матрица правых собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobv.

Обобщённое собственное значение для пары матриц (A,B) — это скалярное λ или такое отношение alpha/beta = lambda, при котором A - lambda*B является сингулярным. Обычно представляется в виде пары (alpha,beta), поскольку существует интерпретация для beta=0 и даже для alpha=0 и beta=0.

Правый собственный вектор v(j), соответствующий собственному значению lambda(j) матрицы (A,B), удовлетворяет условию:

A * v(j) = lambda(j) * B * v(j).

Левый собственный вектор u(j), соответствующий собственному значению lambda(j) матрицы (A,B), удовлетворяет условию:

u(j)**H * A = lambda(j) * u(j)**H * B .

где u(j)**H — сопряженно-транспонированное значение u(j).

Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому входной вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.

ENUM_EIG_VECTORS

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.