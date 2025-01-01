- EigenSolver
- EigenSolverX
- EigenSolverSchur
- EigenSolver2
- EigenSolver2X
- EigenSolver2Schur
- EigenSolver2Blocked
- EigenSolver2SchurBlocked
- EigenHessenbergSchurQ
- EigenVectorsTriangularZ
- EigenVectorsTriangularZBlocked
General Matrices
Функции вычисления собственных значений и собственных векторов квадратной матрицы с использованием классических алгоритмов. В нем предоставляются различные методы для работы как с действительными, так и с комплексными матрицами, позволяя решать задачи линейной алгебры с выбором способов вычисления собственных векторов.
|
Функция
|
Действие
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы классическим алгоритмом (LAPACK-функция GEEV).
|
Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчёта и возможностью получить сопутствующие расчётные данные (LAPACK-функция GEEVX).
|
Вычисление собственных значений, верхнетреугольной матрицы в форме Шура и матрицы векторов Шура (LAPACK-функция GEES). Смотри Разложение Шура.
|
Вычисление обобщённых собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц (LAPACK-функция GGEV).
|
Вычисление обобщённых собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчёта и возможностью получить сопутствующие расчётные данные (LAPACK-функция GGEVX). Обе матрицы должны быть одинакового размера.
|
Вычисление для пары обычных квадратных матриц обобщённых собственных значений, обобщённых собственных векторов, обобщённых форм Шура и левых и правых векторов Шура (LAPACK-функция GGES).
|
Вычисление обобщенных собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц при помощи блочного алгоритма (LAPACK-функция GGEV3). Обе матрицы должны быть одинакового размера. Параметры метода точно такие же, как и у EigenSolver2.
|
Вычисление для пары обычных квадратных матриц обобщённых собственных значений, обобщённых собственных векторов, обобщённых форм Шура и левых и правых векторов Шура при помощи блочного алгоритма (LAPACK-функция GGES3).
|
Вычисляет собственные значения матрицы Хессенберга H и матриц T и Z из разложения Шура H = Z T Z**T, где T — верхняя квазитреугольная матрица (форма Шура), а Z — ортогональная матрица векторов Шура. LAPACK function HSEQR. См. также Разложение Шура.
|
Вычисляет собственные векторы верхней квазитреугольной или комплексной верхнетреугольной матрицы, полученной с помощью функций EigenHessenbergSchurQ или EigenSolverSchur. A = Q * T * Q**H, где T — верхняя квазитреугольная матрица (форма Шура), а Q — ортогональная матрица векторов Шура. LAPACK function TREVC.
|
Вычисляет собственные векторы верхней квазитреугольной или комплексной верхнетреугольной матрицы, полученной с помощью функций EigenHessenbergSchurQ или EigenSolverSchur. A = Q * T * Q**H, где T — верхняя квазитреугольная матрица (форма Шура), а Q — ортогональная матрица векторов Шура. LAPACK-функция TREVC3. Это блочная версия метода TREVC (уровень 3 OpenBLAS). Работает быстрее, но может быть менее точной.