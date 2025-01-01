- ReduceToBidiagonal
- ReflectBidiagonalToQP
- ReduceSymmetricToTridiagonal
- ReflectTridiagonalToQ
- ReduceToHessenberg
- ReflectHessenbergToQ
ReduceToHessenberg
Преобразует вещественную или комплексную общую матрицу A размера n на n к верхней форме Хессенберга H с помощью ортогонального преобразования подобия: Q**T * A * Q = H. Функция LAPACK GEHRD.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::ReduceToHessenberg(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::ReduceToHessenberg(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::ReduceToHessenberg(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::ReduceToHessenberg(
Параметры
H
[out] Верхняя матрица Хессенберга.
reflect_q
[out] Перезаписанная матрица A. Элементы ниже первой поддиагонали вместе с массивом tau_q представляют ортогональную матрицу Q как произведение элементарных отражений.
tau_q
[out] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Матрица Q может быть получена с помощью метода ReflectHessenbergToQ.