ReduceToHessenberg

Преобразует вещественную или комплексную общую матрицу A размера n на n к верхней форме Хессенберга H с помощью ортогонального преобразования подобия: Q**T * A * Q = H. Функция LAPACK GEHRD.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::ReduceToHessenberg(

matrix& H,

matrix& reflect_q,

vector& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::ReduceToHessenberg(

matrixf& H,

matrixf& reflect_q,

vectorf& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::ReduceToHessenberg(

matrixc& H,

matrixc& reflect_q,

vectorc& tau_q

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::ReduceToHessenberg(

matrixcf& H,

matrixcf& reflect_q,

vectorcf& tau_q

);

Параметры

H

[out] Верхняя матрица Хессенберга.

reflect_q

[out] Перезаписанная матрица A. Элементы ниже первой поддиагонали вместе с массивом tau_q представляют ортогональную матрицу Q как произведение элементарных отражений.

tau_q

[out] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Матрица Q может быть получена с помощью метода ReflectHessenbergToQ.