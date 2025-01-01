ReflectHessenbergToQ

Генерирует ортогональную матрицу Q, которая представляется в виде произведения n-1 элементарных отражений порядка n, как при использовании метода ReduceToHessenberg:

Q = H(1) H(2) . . . H(n-1).

Функция LAPACK ORGHR.

Входными данными является преобразованная матрица reflect_q того же размера n на n, что и исходная матрица A.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::ReflectHessenbergToQ(

vector& tau_q,

matrix& Q

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::ReflectHessenbergToQ(

vectorf& tau_q,

matrixf& Q

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::ReflectHessenbergToQ(

vectorc& tau_q,

matrixc& Q

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::ReflectHessenbergToQ(

vectorcf& tau_q,

matrixcf& Q

);

Параметры

tau_q

[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

Q

[out] Ортогональная матрица Q.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.