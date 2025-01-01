- EigenSolver
Вычисление для пары обычных квадратных матриц обобщённых собственных значений, обобщённых собственных векторов, обобщённых форм Шура и левых и правых векторов Шура при помощи блочного алгоритма (LAPACK-функция GGES3).
Вычисляет обобщенные собственные значения, обобщенную действительную/комплексную форму Шура (S,T), опционально левую и/или правую матрицы векторов Шура (vsl и vsr) для пары действительных/комплексных несимметричных матриц (A,B) размером n на n. Это дает обобщенную факторизацию Шура:
(A,B) = ( vsl*S *vsrH, vsl*T*vsrH )
Также может упорядочивать собственные значения таким образом, чтобы выбранный кластер собственных значений появлялся в ведущих диагональных блоках верхней квазитреугольной матрицы S и верхней треугольной матрицы T. Затем ведущие столбцы vsl и vsr образуют ортонормированный/унитарный базис для соответствующих левого и правого собственных пространств (дефляционных подпространств).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(
Параметры
B
[in] Вторая матрица в паре.
jobvs
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.
alpha
[out] Вектор собственных значений.
beta
[out] Вектор делителей собственных значений.
schur_s
[out] Mатрица S, блочная верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для входной матрицы).
schur_t
[out] Mатрица T, блочная верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для второй матрицы в паре).
vsl
[out] Матрица левых векторов Шура VSL.
vsr
[out] Матрица правых векторов Шура VSR.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.
Примечание
Расчёт зависит от значений параметра jobvs.
Вторая матрица в паре должна быть того же самого размера, что и первая (входная) матрица.
Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVECTORS_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.
|
EIGVECTORS_L
|
Вычисляются только левые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_R
|
Вычисляются только правые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_LR
|
Вычисляются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.