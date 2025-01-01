EigenSolver2SchurBlocked

Вычисление для пары обычных квадратных матриц обобщённых собственных значений, обобщённых собственных векторов, обобщённых форм Шура и левых и правых векторов Шура при помощи блочного алгоритма (LAPACK-функция GGES3).

Вычисляет обобщенные собственные значения, обобщенную действительную/комплексную форму Шура (S,T), опционально левую и/или правую матрицы векторов Шура (vsl и vsr) для пары действительных/комплексных несимметричных матриц (A,B) размером n на n. Это дает обобщенную факторизацию Шура:

(A,B) = ( vsl*S *vsrH, vsl*T*vsrH )

Также может упорядочивать собственные значения таким образом, чтобы выбранный кластер собственных значений появлялся в ведущих диагональных блоках верхней квазитреугольной матрицы S и верхней треугольной матрицы T. Затем ведущие столбцы vsl и vsr образуют ортонормированный/унитарный базис для соответствующих левого и правого собственных пространств (дефляционных подпространств).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(

matrix& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobvs,

vectorc& alpha,

vector& beta,

matrix& schur_s,

matrix& schur_t,

matrix& vsl,

matrix& vsr

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(

matrixf& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobvs,

vectorcf& alpha,

vectorf& beta,

matrixf& schur_s,

matrixf& schur_t,

matrixf& vsl,

matrixf& vsr

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(

matrixc& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobvs,

vectorc& alpha,

vectorc& beta,

matrixc& schur_s,

matrixc& schur_t,

matrixc& vsl,

matrixc& vsr

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::EigenSolver2SchurBlocked(

matrixcf& B,

ENUM_EIG_VECTORS jobvs,

vectorcf& alpha,

vectorcf& beta,

matrixcf& schur_s,

matrixcf& schur_t,

matrixcf& vsl,

matrixcf& vsr

);

Параметры

B

[in] Вторая матрица в паре.

jobvs

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

alpha

[out] Вектор собственных значений.

beta

[out] Вектор делителей собственных значений.

schur_s

[out] Mатрица S, блочная верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для входной матрицы).

schur_t

[out] Mатрица T, блочная верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для второй матрицы в паре).

vsl

[out] Матрица левых векторов Шура VSL.

vsr

[out] Матрица правых векторов Шура VSR.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobvs.

Вторая матрица в паре должна быть того же самого размера, что и первая (входная) матрица.

Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.

