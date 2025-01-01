- EigenSolver
- EigenSolverX
- EigenSolverSchur
- EigenSolver2
- EigenSolver2X
- EigenSolver2Schur
- EigenSolver2Blocked
- EigenSolver2SchurBlocked
- EigenHessenbergSchurQ
- EigenVectorsTriangularZ
- EigenVectorsTriangularZBlocked
EigenSolver2X
Вычисление обобщённых собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчёта и возможностью получить сопутствующие расчётные данные (LAPACK-функция GGEVX). Обе матрицы должны быть одинакового размера.
Также может вычислять балансировочное преобразование для улучшения обусловленности собственных значений и векторов (ILO, IHI, LSCALE, RSCALE, ABNRM и BBNRM), обратных чисел обусловленности для собственных значений (RCONDE) и обратных чисел обусловленности для правых собственных векторов (RCONDV).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSolver2X(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenSolver2X(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenSolver2X(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenSolver2X(
Параметры
B
[in] Вторая матрица в паре.
balance
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, определяющее необходимость и способ балансировки входной матрицы; применяется для улучшения обусловленности собственных значений.
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.
sense
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SENSE, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
left_eigenvectors
[out] Матрица левых собственных векторов.
right_eigenvectors
[out] Матрица правых собственных векторов.
schur_matrix1, schur_matrix2
[out] 2 части сбалансированной матрицы в форме Шура; не заполняется, если не рассчитываются ни левые, ни правые собственные векторы.
ilo
[out] Нижний индекс сбалансированной матрицы; не заполняется, если балансировка не применяется.
ihi
[out] Верхний индекс сбалансированной матрицы; не заполняется, если балансировка не применяется.
lscale
[out] Вектор содержит детали перестановок и масштабирования, применяемых к левой стороне A и B.
Если PL(j) — это индекс строки, меняемой местами со строкой j, а DL(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к строке j, тогда
lscale(j) = PL(j), для j = 1,..., ilo-1
= DL(j), для j = ilo,...,ihi
= PL(j) для j = ihi+1,..., n.
Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.
rscale
[out] Вектор содержит детали перестановок и масштабирования, применяемых к правой стороне A и B.
Если PR(j) — это индекс столбца, меняемого местами со столбцом j, а DR(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к столбцу j, тогда
rscale(j) = PR(j), для j = 1,..., ilo-1
= DR(j), для j = ilo,...,ihi
= PR(j) для j = ihi+1,..., n.
Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.
ab_norm
[out] 1-норма сбалансированной входной матрицы (максимум из сумм абсолютных значений элементов любой из колонок матрицы).
bb_norm
[out] 1-норма сбалансированной второй матрицы B.
rconde
[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого собственного значения; рассчитывается если значение параметра sense равно 'E' или 'B'.
rcondv
[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого правого собственного вектора; рассчитывается если значение параметра sense равно 'V' или 'B.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Балансировка входных матриц зависит от значения параметра balance.
Перечисление, определяющее необходимость балансировки матриц.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGBALANCE_N
|
Не проводится диагональное масштабирование и перестановка.
|
EIGBALANCE_P
|
Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование.
|
EIGBALANCE_S
|
Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится.
|
EIGBALANCE_B
|
Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.
ENUM_EIG_VECTORS
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVECTORS_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.
|
EIGVECTORS_L
|
Вычисляются только левые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_R
|
Вычисляются только правые собственные векторы.
|
EIGVECTORS_LR
|
Вычисляются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.
Перечисление, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGSENSE_N
|
Не вычисляется ни одно из обратных чисел обусловленности.
|
EIGSENSE_E
|
Вычисляются только для собственных значений.
|
EIGSENSE_V
|
Вычисляются только для правых собственных векторов.
|
EIGSENSE_B
|
Вычисляется и для собственных значений, и для правых собственных векторов.