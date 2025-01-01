EigenSolver2X

Вычисление обобщённых собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчёта и возможностью получить сопутствующие расчётные данные (LAPACK-функция GGEVX). Обе матрицы должны быть одинакового размера.

Также может вычислять балансировочное преобразование для улучшения обусловленности собственных значений и векторов (ILO, IHI, LSCALE, RSCALE, ABNRM и BBNRM), обратных чисел обусловленности для собственных значений (RCONDE) и обратных чисел обусловленности для правых собственных векторов (RCONDV).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSolver2X(

matrix& B,

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorc& alpha,

vector& beta,

matrix& left_eigenvectors,

matrix& right_eigenvectors

matrix& schur_matrix1,

matrix& schur_matrix2,

long& ilo,

long& ihi,

vector& lscale,

vector& rscale,

double& ab_norm,

double& bb_norm,

vector& rconde,

vector& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSolver2X(

matrixf& B,

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorcf& alpha,

vectorf& beta,

matrixf& left_eigenvectors,

matrixf& right_eigenvectors

matrixf& schur_matrix1,

matrixf& schur_matrix2,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& lscale,

vectorf& rscale,

float& ab_norm,

float& bb_norm,

vectorf& rconde,

vectorf& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSolver2X(

matrixc& B,

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorc& alpha,

vectorc& beta,

matrixc& left_eigenvectors,

matrixc& right_eigenvectors

matrixc& schur_matrix1,

matrixc& schur_matrix2,

long& ilo,

long& ihi,

vector& lscale,

vector& rscale,

double& ab_norm,

double& bb_norm,

vector& rconde,

vector& rcondv

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSolver2X(

matrixcf& B,

ENUM_EIG_BALANCE balance,

ENUM_EIG_VECTORS jobv,

ENUM_EIG_SENSE sense,

vectorcf& alpha,

vectorf& beta,

matrixcf& left_eigenvectors,

matrixcf& right_eigenvectors

matrixcf& schur_matrix1,

matrixcf& schur_matrix2,

long& ilo,

long& ihi,

vectorf& lscale,

vectorf& rscale,

float& ab_norm,

float& bb_norm,

vectorf& rconde,

vectorf& rcondv

);

Параметры

B

[in] Вторая матрица в паре.

balance

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_BALANCE, определяющее необходимость и способ балансировки входной матрицы; применяется для улучшения обусловленности собственных значений.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее способ вычисления левых и правых собственных векторов.

sense

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_SENSE, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

left_eigenvectors

[out] Матрица левых собственных векторов.

right_eigenvectors

[out] Матрица правых собственных векторов.

schur_matrix1, schur_matrix2

[out] 2 части сбалансированной матрицы в форме Шура; не заполняется, если не рассчитываются ни левые, ни правые собственные векторы.

ilo

[out] Нижний индекс сбалансированной матрицы; не заполняется, если балансировка не применяется.

ihi

[out] Верхний индекс сбалансированной матрицы; не заполняется, если балансировка не применяется.

lscale

[out] Вектор содержит детали перестановок и масштабирования, применяемых к левой стороне A и B.

Если PL(j) — это индекс строки, меняемой местами со строкой j, а DL(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к строке j, тогда

lscale(j) = PL(j), для j = 1,..., ilo-1

= DL(j), для j = ilo,...,ihi

= PL(j) для j = ihi+1,..., n.

Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.

rscale

[out] Вектор содержит детали перестановок и масштабирования, применяемых к правой стороне A и B.

Если PR(j) — это индекс столбца, меняемого местами со столбцом j, а DR(j) — это коэффициент масштабирования, примененный к столбцу j, тогда

rscale(j) = PR(j), для j = 1,..., ilo-1

= DR(j), для j = ilo,...,ihi

= PR(j) для j = ihi+1,..., n.

Порядок, в котором выполняются перестановки: сначала n в ihi+1, затем 1 в ilo-1.

ab_norm

[out] 1-норма сбалансированной входной матрицы (максимум из сумм абсолютных значений элементов любой из колонок матрицы).

bb_norm

[out] 1-норма сбалансированной второй матрицы B.

rconde

[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого собственного значения; рассчитывается если значение параметра sense равно 'E' или 'B'.

rcondv

[out] Вектор обратных чисел обусловленности для каждого правого собственного вектора; рассчитывается если значение параметра sense равно 'V' или 'B.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Балансировка входных матриц зависит от значения параметра balance.

ENUM_EIG_BALANCE

Перечисление, определяющее необходимость балансировки матриц.

Идентификатор Описание EIGBALANCE_N Не проводится диагональное масштабирование и перестановка. EIGBALANCE_P Выполняются перестановки, чтобы привести матрицу к почти верхнетреугольному виду. Не выполняется диагональное масштабирование. EIGBALANCE_S Выполняется диагональное масштабирование матрицы. Перестановка не проводится. EIGBALANCE_B Выполняется и диагональное масштабирование, и перестановка.

ENUM_EIG_VECTORS

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.

Идентификатор Описание EIGVECTORS_N Вычисляются только собственные значения, без векторов. EIGVECTORS_L Вычисляются только левые собственные векторы. EIGVECTORS_R Вычисляются только правые собственные векторы. EIGVECTORS_LR Вычисляются левые и правые собственные векторы, собственные значения вычисляются всегда.

ENUM_EIG_SENSE

Перечисление, определяющее необходимость вычисления обратных чисел обусловленности.