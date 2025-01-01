MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıMatrix ClassificationIsUpperHessenberg
Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix.
bool matrix::IsUpperHessenberg();
Return Value
True if square matrix is upper Hessenberg matrix.
Note
Upper Hessenberg matrix contains all zeros under the subdiagonal.
Tridiagonal matrix is Hessenberg matrix. Upper triangular matrix is upper Hessenberg matrix.
Upper Hessenberg matrix
