Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursMatrix ClassificationIsUpperHessenberg IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsUpperHessenberg Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix. bool matrix::IsUpperHessenberg(); Return Value True if square matrix is upper Hessenberg matrix. Note Upper Hessenberg matrix contains all zeros under the subdiagonal. Tridiagonal matrix is Hessenberg matrix. Upper triangular matrix is upper Hessenberg matrix. Upper Hessenberg matrix v v v v v v v v v v v v 0 v v v v v 0 0 v v v v 0 0 0 v v v 0 0 0 0 v v IsTrapezoidal IsLowerHessenberg