MQL5 リファレンス行列とベクトルのメソッド行列の分類IsTrapezoidal
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsTrapezoidal
長方形（正方行列ではない）m×n行列が上台形行列または下台形行列かどうかを確認します。
|
bool matrix::IsTrapezoidal(
パラメータ
is_upper
[out] 値によって、上台形行列か下台形行列かが判別されます。
戻り値
行列が台形行列であればtrue
注意事項
サイズm×nの零行列は台形行列です。
m<nの場合、主対角線より下の下三角部分がすべて0かどうかを確認します。サイズ6x7の零行列は上台形行列です。
m>nの場合、主対角線より上の下三角部分がすべて0かどうかを確認します。サイズ7x6の零行列は下台形行列です。
台形行列
|
上台形行列 下台形行列