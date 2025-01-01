MQL5 ReferenceMatrix and Vector MethodsMatrix ClassificationIsLowerTriangular
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsLowerTriangular
Check if a square matrix is lower triangular.
bool matrix::IsLowerTriangular();
Return Value
True if square matrix is lower triangular.
Note
Zero matrix of n-by-n size is triangular. Diagonal matrix is triangular. Bidiagonal matrix is triangular.
Check if upper triangular part above the main diagonal contains all zeros.
Lower triangular matrix
