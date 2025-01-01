Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursMatrix ClassificationIsLowerHessenberg IsSymmetricIsHermitianIsUpperTriangularIsLowerTriangularIsTrapezoidalIsUpperHessenbergIsLowerHessenbergIsTridiagonalIsUpperBidiagonalIsLowerBidiagonalIsDiagonalIsScalar IsLowerHessenberg Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix. bool matrix::IsLowerHessenberg(); Return Value True if square matrix is lower Hessenberg matrix. Note Lower Hessenberg matrix contains all zeros above the superdiagonal. Tridiagonal matrix is Hessenberg matrix. Lower triangular matrix is lower Hessenberg matrix. Lower Hessenberg matrix v v 0 0 0 0 v v v 0 0 0 v v v v 0 0 v v v v v 0 v v v v v v v v v v v v IsUpperHessenberg IsTridiagonal