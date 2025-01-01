MQL5 リファレンス행렬과 벡터 메서드Matrix ClassificationIsLowerHessenberg
- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
IsLowerHessenberg
Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix.
bool matrix::IsLowerHessenberg();
Return Value
True if square matrix is lower Hessenberg matrix.
Note
Lower Hessenberg matrix contains all zeros above the superdiagonal.
Tridiagonal matrix is Hessenberg matrix. Lower triangular matrix is lower Hessenberg matrix.
Lower Hessenberg matrix
