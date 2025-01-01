MQL5 ReferansıMatris ve Vektör MetotlarıMatrix ClassificationIsLowerBidiagonal
IsLowerBidiagonal
Check if a square matrix is lower bidiagonal.
bool matrix::IsLowerBidiagonal();
Return Value
True if square matrix is lower bidiagonal.
Note
Lower bidiagonal matrix contains all zeros under the subdiagonal and above the main diagonal.
Diagonal matrix is also bidiagonal.
Lower bidiagonal matrix
