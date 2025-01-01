DocumentazioneSezioni
Check if a square matrix is diagonal.

bool matrix::IsDiagonal();

Return Value

True if square matrix is diagonal.

Note

Diagonal matrix contains all zeros under and above the main diagonal.

Zero matrix of n-by-n size is diagonal.

Diagonal matrix

 
   v  0  0  0  0  0
   0  v  0  0  0  0
   0  0  v  0  0  0
   0  0  0  v  0  0
   0  0  0  0  v  0
   0  0  0  0  0  v
 