Индикаторы

zlMACD^RSI - индикатор для MetaTrader 4

asc9
Просмотров:
9808
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

RSI, наложенный на Zerolag MACD ( http://codebase.mql4.com/ru/code/9993) аналогично MACD^RSI (http://codebase.mql4.com/ru/code/9193 ).

Картинка:

