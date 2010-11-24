CodeBaseРазделы
Индикаторы

AutoSR - индикатор для MetaTrader 4

zzuegg
12407
(2)
Description:

This weeks free indicator. Support and Resistance.



This indicator displays up to 8 Support and Resistance zones. You can change the count of zones to be shown and the timeframe used for calculations.

On the image you see 4 H4 zones in red and 5 H1 zones in lime.


Support us, donate here so we can continue to offer free stuff: http://www.when-money-makes-money.com/download


