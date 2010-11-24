Смотри, как бесплатно скачать роботов
AutoSR - индикатор для MetaTrader 4
12407
Description:
This weeks free indicator. Support and Resistance.
This indicator displays up to 8 Support and Resistance zones. You can change the count of zones to be shown and the timeframe used for calculations.
On the image you see 4 H4 zones in red and 5 H1 zones in lime.
