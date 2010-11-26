Смотри, как бесплатно скачать роботов
AutoTrendAutoFib - индикатор для MetaTrader 4
- 49226
Description:
This indicator draws trendlines and fibonaccis. You can change the calculation timeframe so that you can draw trends from higher timeframes.
In the picutre you see 3 Trendlines, Red=H4, Lime = H1 and Blue = M15
