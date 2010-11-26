CodeBaseРазделы
Индикаторы

AutoTrendAutoFib - индикатор для MetaTrader 4

zzuegg
Опубликован:
Обновлен:
Description:

This indicator draws trendlines and fibonaccis. You can change the calculation timeframe so that you can draw trends from higher timeframes.

In the picutre you see 3 Trendlines, Red=H4, Lime = H1 and Blue = M15

