Индикаторы

TRADE_DAY - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
16786
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор отображает дневную свечу и наименования торговых дней недели.


Настройки индикатора:

  • _color2 = Gainsboro; - цвет линий
  • limit = 30; - количество отображаемых дневных баров
  • Sho_bars = true; - показывать линии дневных баров

Картинка:


