Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GT BB - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7093
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
BUY = МА растет и предыдущая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх
SELL = МА убывает и предыдущая свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
ТС "Две Реки"
ТС "Две Реки". Пробой уровня(High/Low) диапазона средних. На ТФ H4. USD/EUR, AUD/USD/, NZD/USD.MT plugin, позволяющий сворачивать терминал в трей
Этот плагин, оформленный как индикатор, позволяет сворачивать терминал в трей и при желании скрывать иконку из таскбара и из самого трей бара.
GT BB SINWIN
Советник на базе полос Болинджера.RiskSpread
Индикатор рисует две линии на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.