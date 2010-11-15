Давно хотел сделать возможность сворачивать МТ терминал в трейбар (там где иконки возле часов). Наконец дошли руки сделать это.



Есть сторонние утилиты для этого, но они мне не нравились. Да и просто решил сделать свой компактный плагин-индикатор, который протестировал на надёжность и могу добавлять новые возможности.

А то в панели задач несколько терминалов маячит. Или, например, хочется скрыть терминал, чтобы иконки вообще не будет видно ни в панели задач, ни в трее, хотя есть возможность всегда развернуть терминал в случае необходимости (такая возможность особенно бывает полезна на работе чтобы скрыть терминал от посторонних глаз).

два файла:

Файл mt_tray_dll_src.zip - исходный код на С++ библиотеки. Он для ознакомления. Для работы не нужен.



Файл mt_tray.mq4 надо положить в подпапку: MT terminal\experts\indicators и скомпилировать в MetaEditor



А файл mt_tray.dll в подпапку: MT terminal\experts\libraries



Перегрузите терминал или запустите его.

Затем, найдите среди пользовательских индикаторов индикатор mt_tray в окне терминала "навигатор" и бросьте на любой чарт (может быть прикреплён только на один чарт).

Появиться окно настроек индикатора.









Там всего три параметра, которые можно изменить.

- Первый параметр говорит, чтобы сворачивать приложение в трей при первом прикреплении индикатора к чарту или запуске терминала с уже прикреплённым индикатором. По умолчанию терминал в трей сразу не сворачивается, а только если нажать чёрточку (свернуть окно) в верхнем правом углу окна.

- Второй параметр указывает, стоит ли показывать иконку в трее или оставить пустое место, которое выделяется при наведении на него курсора (это если хочется скрыть иконку терминала вообще). То есть пустая иконка.

Результат:

-Ну и в третьем параметре можно написать любой текст латинскими буквами можно с цифрами например "Acc# 12754". Тогда при наведении курсора мыши над иконкой терминала в трее будет всплывать эта пояснительная надпись.

-Нажать чёрточку в правом верхнем окне терминала





-Если терминал открыт и активен, то щелкнуть мышкой по его иконке в панели задач.





