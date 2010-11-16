CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ТС "Две Реки" - эксперт для MetaTrader 4

Alexander Kapanin
Просмотров:
10910
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Капанин Александр

cssega@gmail.com

«…Не для банков, и не для новичков, и не для старичков. Тактика для тех, кто хочет создать эффективную среднесрочную торговую систему и готов вложить труд и время в ее создание. НЕВОЗМОЖНО создать систему, подходящую для ВСЕХ. Каждый все равно под себя править будет. Проверено многократно на личном опыте…» С. Веселовский.(прим. Стас Веселовский - автор данной тактики)

Тактика трендовая, основана на анализе котировок в двух тф. Н4 и М15.

В советнике пока используется только ТФ H4.

Использовать ТФ М15 для входа в рынок - не рекомендую! т.к. на М15 появляются много ложных сигналов!

Советник написан для ТФ Н4. Сигнал на вход и сам вход в рынок осуществляется на ТФ Н4.


1.Используемые индикаторы:
На Н4 - WMA 20.High; VMA20. Low; STOCHASTIC 5.3.3 EMA, уровни 35/65.
На М15 - WMA 20.High; VMA20. Low; STOCHASTIC 5.3.3 EMA, уровни 35/65

2. Общие положения по работе:

Н4- поступление сигнала на вход – выход. Пробой диапазона средних ценой (зоны условного касания) WMA(H) и WMA(L). Точкой входа является возникший при пробое экстремум на Н4 (тень свечи) пробившей диапазон средних. Для входа используется отложенный ордер.
Выход- пробой в противоположную сторону .

На М15 поиск точной точки входа при поступлении сигнала на 4
Направления WMA на Н4 и М15 должны совпадать.

3.Вход на Н4.
Ордер на вход на Н4 (тренд вниз): Low свечи -10пт; SL: Нigh свечи +5 пт.
Ордер на вход на Н4 (тренд вверх): Нigh свечи +10пт+спред; SL: Low свечи +5 пт.
Два варианта пробоя см. рис.

Вход на М15 общие правила:
На М15 вход с рынка при приближении цены к средним или входе в диапазон условного касания (так и было сказано) и ПОСЛЕ получения сигнала на Н4:
а) только в направлении Н4.
б) тренд Н4 и М15 совпадают по направлению, средние на Н4 и М15 одновременно выше или ниже цены соответственно при нисходящем и восходящем тренде.
в) стохастик на М15 подтверждает точку входа отбоем от средних.
д) на М15 ВЫХОД НЕ ИСКАТЬ.

Формализация правил входа на М15:
• Ждем ближайшей коррекции и касания ценой средних на М15 вход по отбою.
• Стохастик на М15 подтверждает ход.
• Стоп за последней точкой разворота (за лок. экстремумом)

4. Выход только на Н4.
а) встречный сигнал на Н4.
б) достижение значимого уровня на Н4 (ключевое сопротивление)
тут рекомендовано сначала сократить позицию, а потом принимать решение на выход.
в) дивер по стохастику или иному используемому индикатору г) разворотные свечные конфигурации.

5.Приведенная статистика:
Средняя протяженность трендовых импульсов в 2010 г. по паре EUR/USD на Н4 – 540п
Минимальный импульс 300 п, максимальный 900 п.
Примерный стоп Н4 – 65п, на М15 -35п.
6. Особенности.
Не упустить точку входа на М10 в начале образующегося тренда на Н4.
Удерживать сделку до конца тренда не взирая на коррекции.
Заранее определять точку разворота тренда и своевременно сокращать объем позиции.


7.Расчет объема сделки.
% допустимых потерь = 10%,
Риск-=N п (35-65)
Объем сделки=% потерь / Риск *10000

8. Камушки.
Тактика трендовая и во флете на Н4 2-4 ложных сигнала на открытие, но по мнению автора общий плюс значительно больше минуса.
При входе на М15 количество ложных сигналов возрастает до 5-6.

9. Комментарии Станислава (автора)

«…При получении пробоя диапазона WMA стохастик по большому счету не играет никакой роли и даже с толку может сбить. Стохастик нужен для ОТБОЙНЫХ сигналов. Пробойные он никак подтвердить или опровергнуть не может, только в исключительных случаях стохастик может отменить полученный пробойный сигнал, но к этому времени скорее всего и стоп уже вынесет, так что опять же придем к тому, что на пробойных сигналах на 3Н на стохастик мы не смотрим.
пункт 3.г. насчет сокращения/добавления на 15 минутках - это конечно отчаянно. Не факт что потом хватит духу снова добавиться. О варьировании лотами шла речь только на 3Н графиках, он у нас трендообразующий.
пункт 7 носиил в семинаре пример исключительно условный. И я уже писал ранее, что 10% - это действительно для отчаянных. По-хорошему больше 5% не должно быть….»

Н3=Н4!


Если кто-то не понял: на картинке с последним вариантом пробоя - StopLoss Ставится на уровень МА(High) + спред.

Пример Сигналов и Точек входа:

Повторюсь! Пока советник торгует по 4 часовкам, т.е. ищет сигнал и входит в рынок на 4-х часовом графике. Я еще не решил будет ли в советнике возможность

поиска точек входа на минутных графиках.


Учтите ВАЖНЫЙ момент! Советник ПРИБЫЛЬНО работает по истории на последних трех годах, т.е. с 2008.01.01 по 2010.12.31 ГАРАНТИРОВАННО!

Тестировал на истории с 01.01.2008 г. по 18.12.2010 г. Лот = 0,5. Метод MA = 0.


Strategy Tester Report

2 River

EGlobal-Cent2 (Build 229)


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2010.12.17 20:00 (2008.01.01 - 2010.12.18)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыPeriod_MA=20; Method_MA=0; Shift_MA=0; Lots=0.5; UseSound=true;
Баров в истории5602Смоделировано тиков12039707Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков590265
Начальный депозит3000.00
Чистая прибыль22842.38Общая прибыль57784.63Общий убыток-34942.25
Прибыльность1.65Матожидание выигрыша81.58
Абсолютная просадка640.39Максимальная просадка5027.53 (22.66%)Относительная просадка40.73% (3725.38)
Всего сделок280Короткие позиции (% выигравших)130 (63.08%)Длинные позиции (% выигравших)150 (54.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)163 (58.21%)Убыточные сделки (% от всех)117 (41.79%)
Самая большаяприбыльная сделка2297.31убыточная сделка-1320.00
Средняяприбыльная сделка354.51убыточная сделка-298.65
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (4287.44)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-2540.42)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)4786.51 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-2540.42 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2


Советы:

  • Используйте ТФ Н4. На минутных графиках - много ложных сигналов
  • Для лучшего понимания стратегии, при визуальном тестировании, киньте на график два "мувинга" MA по ценам ХАЙ/ЛОУ и периодом 20+индикатор.


MT plugin, позволяющий сворачивать терминал в трей MT plugin, позволяющий сворачивать терминал в трей

Этот плагин, оформленный как индикатор, позволяет сворачивать терминал в трей и при желании скрывать иконку из таскбара и из самого трей бара.

WiOver WiOver

Средний процент перекрытия свечей.

GT BB GT BB

Индикатор на базе полос Болинджера.

GT BB SINWIN GT BB SINWIN

Советник на базе полос Болинджера.