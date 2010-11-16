Автор:

Капанин Александр

«…Не для банков, и не для новичков, и не для старичков. Тактика для тех, кто хочет создать эффективную среднесрочную торговую систему и готов вложить труд и время в ее создание. НЕВОЗМОЖНО создать систему, подходящую для ВСЕХ. Каждый все равно под себя править будет. Проверено многократно на личном опыте…» С. Веселовский.(прим. Стас Веселовский - автор данной тактики)



Тактика трендовая, основана на анализе котировок в двух тф. Н4 и М15.

В советнике пока используется только ТФ H4.

Использовать ТФ М15 для входа в рынок - не рекомендую! т.к. на М15 появляются много ложных сигналов!

Советник написан для ТФ Н4. Сигнал на вход и сам вход в рынок осуществляется на ТФ Н4.



1.Используемые индикаторы:

На Н4 - WMA 20.High; VMA20. Low; STOCHASTIC 5.3.3 EMA, уровни 35/65.

На М15 - WMA 20.High; VMA20. Low; STOCHASTIC 5.3.3 EMA, уровни 35/65



2. Общие положения по работе:



Н4- поступление сигнала на вход – выход. Пробой диапазона средних ценой (зоны условного касания) WMA(H) и WMA(L). Точкой входа является возникший при пробое экстремум на Н4 (тень свечи) пробившей диапазон средних. Для входа используется отложенный ордер.

Выход- пробой в противоположную сторону .



На М15 поиск точной точки входа при поступлении сигнала на 4

Направления WMA на Н4 и М15 должны совпадать.



3.Вход на Н4.

Ордер на вход на Н4 (тренд вниз): Low свечи -10пт; SL: Нigh свечи +5 пт.

Ордер на вход на Н4 (тренд вверх): Нigh свечи +10пт+спред; SL: Low свечи +5 пт.

Два варианта пробоя см. рис.



Вход на М15 общие правила:

На М15 вход с рынка при приближении цены к средним или входе в диапазон условного касания (так и было сказано) и ПОСЛЕ получения сигнала на Н4:

а) только в направлении Н4.

б) тренд Н4 и М15 совпадают по направлению, средние на Н4 и М15 одновременно выше или ниже цены соответственно при нисходящем и восходящем тренде.

в) стохастик на М15 подтверждает точку входа отбоем от средних.

д) на М15 ВЫХОД НЕ ИСКАТЬ.



Формализация правил входа на М15:

• Ждем ближайшей коррекции и касания ценой средних на М15 вход по отбою.

• Стохастик на М15 подтверждает ход.

• Стоп за последней точкой разворота (за лок. экстремумом)



4. Выход только на Н4.

а) встречный сигнал на Н4.

б) достижение значимого уровня на Н4 (ключевое сопротивление)

тут рекомендовано сначала сократить позицию, а потом принимать решение на выход.

в) дивер по стохастику или иному используемому индикатору г) разворотные свечные конфигурации.



5.Приведенная статистика:

Средняя протяженность трендовых импульсов в 2010 г. по паре EUR/USD на Н4 – 540п

Минимальный импульс 300 п, максимальный 900 п.

Примерный стоп Н4 – 65п, на М15 -35п.

6. Особенности.

Не упустить точку входа на М10 в начале образующегося тренда на Н4.

Удерживать сделку до конца тренда не взирая на коррекции.

Заранее определять точку разворота тренда и своевременно сокращать объем позиции.





7.Расчет объема сделки.

% допустимых потерь = 10%,

Риск-=N п (35-65)

Объем сделки=% потерь / Риск *10000



8. Камушки.

Тактика трендовая и во флете на Н4 2-4 ложных сигнала на открытие, но по мнению автора общий плюс значительно больше минуса.

При входе на М15 количество ложных сигналов возрастает до 5-6.



9. Комментарии Станислава (автора)



«…При получении пробоя диапазона WMA стохастик по большому счету не играет никакой роли и даже с толку может сбить. Стохастик нужен для ОТБОЙНЫХ сигналов. Пробойные он никак подтвердить или опровергнуть не может, только в исключительных случаях стохастик может отменить полученный пробойный сигнал, но к этому времени скорее всего и стоп уже вынесет, так что опять же придем к тому, что на пробойных сигналах на 3Н на стохастик мы не смотрим.

пункт 3.г. насчет сокращения/добавления на 15 минутках - это конечно отчаянно. Не факт что потом хватит духу снова добавиться. О варьировании лотами шла речь только на 3Н графиках, он у нас трендообразующий.

пункт 7 носиил в семинаре пример исключительно условный. И я уже писал ранее, что 10% - это действительно для отчаянных. По-хорошему больше 5% не должно быть….»



Н3=Н4!





Если кто-то не понял: на картинке с последним вариантом пробоя - StopLoss Ставится на уровень МА(High) + спред.

Пример Сигналов и Точек входа:

Повторюсь! Пока советник торгует по 4 часовкам, т.е. ищет сигнал и входит в рынок на 4-х часовом графике. Я еще не решил будет ли в советнике возможность

поиска точек входа на минутных графиках.





Учтите ВАЖНЫЙ момент! Советник ПРИБЫЛЬНО работает по истории на последних трех годах, т.е. с 2008.01.01 по 2010.12.31 ГАРАНТИРОВАННО!

Тестировал на истории с 01.01.2008 г. по 18.12.2010 г. Лот = 0,5. Метод MA = 0.





Strategy Tester Report 2 River EGlobal-Cent2 (Build 229)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2008.01.02 08:00 - 2010.12.17 20:00 (2008.01.01 - 2010.12.18) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Period_MA=20; Method_MA=0; Shift_MA=0; Lots=0.5; UseSound=true; Баров в истории 5602 Смоделировано тиков 12039707 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 590265 Начальный депозит 3000.00 Чистая прибыль 22842.38 Общая прибыль 57784.63 Общий убыток -34942.25 Прибыльность 1.65 Матожидание выигрыша 81.58 Абсолютная просадка 640.39 Максимальная просадка 5027.53 (22.66%) Относительная просадка 40.73% (3725.38) Всего сделок 280 Короткие позиции (% выигравших) 130 (63.08%) Длинные позиции (% выигравших) 150 (54.00%) Прибыльные сделки (% от всех) 163 (58.21%) Убыточные сделки (% от всех) 117 (41.79%) Самая большая прибыльная сделка 2297.31 убыточная сделка -1320.00 Средняя прибыльная сделка 354.51 убыточная сделка -298.65 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (4287.44) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-2540.42) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4786.51 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -2540.42 (4) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2





Советы:

Используйте ТФ Н4. На минутных графиках - много ложных сигналов

Для лучшего понимания стратегии, при визуальном тестировании, киньте на график два "мувинга" MA по ценам ХАЙ/ЛОУ и периодом 20+индикатор.



