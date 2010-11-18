CodeBaseРазделы
GT BB SINWIN - эксперт для MetaTrader 4

BUY = МА растет и предыдущая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх

SELL = МА убывает и предыдущая свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.



Советы:

Не оптимизирован, если есть идеи для улучшения, пишите.

Индикатор по этой стратегии: http://codebase.mql4.com/ru/code/9982

