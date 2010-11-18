Смотри, как бесплатно скачать роботов
GT BB SINWIN - эксперт для MetaTrader 4
- 6822
BUY = МА растет и предыдущая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх SELL = МА убывает и предыдущая свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
BUY = МА растет и предыдущая свеча пересекла нижнюю границу Болинджера снизу вверх
SELL = МА убывает и предыдущая свеча пересекла верхнюю границу Болинджера сверху вниз.
Советы:
Не оптимизирован, если есть идеи для улучшения, пишите.
Индикатор по этой стратегии: http://codebase.mql4.com/ru/code/9982
