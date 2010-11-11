CodeBaseРазделы
VR---BUCH - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Покупка происходит при пересечении медленного мувинга быстрым. Закрытие на оборот.

ПАРА ЕВРО ДОЛЛАР

ТАЙМФРЕМ 15 МИН .

Можно пропустить через хорошую оптимизацию.


настройки введены по умолчанию....

Жду отзывов и предложений.....

